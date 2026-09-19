Bayern’in soyunma odasında kutlanacak çok şey vardı. Böyle bir 7-0’lık galibiyette zaten kutlama sebepleri de birikiyor. “Hocamız bize soyunma odasında birkaç konuşma yaptırdı” diyen Harry Kane, cuma günü Union Berlin karşısındaki farklı galibiyetin ardından gece yarısından birkaç dakika sonra Alman rekortmeninin soyunma odasını terk eden son profesyonel futbolcu olurken, elinde bir sonraki inanılmaz rekorunun onuruna ön yüzünde sırlanmış 100 yazan bir lebkuchen kalbi tutuyordu. “Michael bizim için ilk hat-trick’ini yaptı, Isi (Saibari, ed. notu) Bayern için ilk golünü attı, ben 100. golümü attım, Serge Gnabry de sakatlığının ardından geri döndü” diye neşeyle sıralayan Kane, soru üzerine gülerek Olise’nin konuşmasının en kısası olduğunu da anlattı.

Buraya kadar sürpriz yoktu.

Diğer hücum yıldızları takımın önünde başarılarından söz ederken Luis Diaz’ın neler hissettiği bilinmiyor. Diaz, Allianz Arena’dan başka bir yorum yapmadan ayrıldı. Her halükarda kontrast daha büyük olamazdı. Bir yanda tamamen sevinç ve kutlama nedenleri, diğer yanda ise şu sıralar şanssızlığı adeta üzerine çeken forvet Luis Diaz vardı. Etrafı talih kuşu konmuş isimlerle çevrili hüzünlü figür.

Luis Diaz, Bayern Münih formasıyla son golünü ne zaman attı?

En azından şu var: Münih ekibi adına üst üste beşinci kötü akşamını yaşamasına rağmen yıkılmış görünmüyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Bundesliga açılışında VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1’lik galibiyette attığı golden bu yana sonraki maçlarda skora katkı yapamadı. Dahası: Schalke’ye, kupada Osnabrück’e ve Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı zaman zaman çok net fırsatları da harcadı. Geçen hafta Elversberg’de oyuna sonradan girdikten sonra takım arkadaşı Josip Stanisic’in öfkesini üzerine çekti; çünkü Michael Olise’nin ceza sahasında kusursuz şekilde servis ettiği topu doğrudan kaleye vurmak yerine, sanki aklında birden fazla gösterişli çalım varmış gibi davrandı ve sonunda ancak topuğuyla cılız bir vuruş yapabildi.

Peki şimdi? En dikkat çekici anını, o ana kadar Bayern’in en güzel hücumunu golle tamamladığında yaşadı ama golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Diaz, golsüz ve asistsiz geçen bir maçla daha önce Sky/RTL röportajında verdiği sözü tutamadı. “Bence o gol bir sonraki maçta gelecek. Sakin kalmak da gerekiyor, zihinsel olarak, bunun insanı zorlamaması için. Çalışmak, kendini geliştirmek gerekiyor. Bunun sadece fırsatları değerlendirme meselesi olduğunu biliyorum. Sadece son vuruş eksik, ondan sonra her şey iyi olacak.”

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FC Bayern’de Luis Diaz’ın takım arkadaşları fırsatlarını ne kadar iyi değerlendiriyor?

İşlerin yoluna girmesi için Diaz bir sonraki fırsatı ancak 10 Ekim’de bulacak. FC Augsburg deplasmanındaki maça kadar milli maçlar oynanacak. Ve Luis Diaz için özel izin var. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, forvetiyle yaptığı görüşmenin ardından onu aday kadroya almamayı tercih etti. Diaz’ın, geçen sezon Bayern’de çıktığı 51 maçta olağanüstü 26 gol ve 23 asist üretmesinin yanı sıra Kolombiya Milli Takımı’yla da 16 maça çıkıp 7 gol ve 3 asist yapmasının ardından son derece yorucu geçen dönemin sonrasında dinlenmesi gerekiyor.

Daha Dünya Kupası sırasında bile, Kolombiya ile son 16 turuna yükseldiği turnuvada, fırsatları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyordu; Münih’e dönüşünün ardından ilk haftalarda bu sorun daha da büyüdü ve Union karşısında artık çok fazla fırsata bile giremedi.

Buna rağmen: Sofascore verilerine göre yalnızca Bundesliga’da altı büyük fırsatı değerlendiremedi, ayrıca ligin ilk dört haftasında 3,1’lik bir gol beklentisi değerine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse Harry Kane, 2,17 xG’den şu ana kadar üç gol çıkardı; mutlak anlamda olağanüstü bir performans sergileyen Michael Olise ise 2,65 xG’den dört gol buldu. Tüm kulvarlarda Olise şimdiden sekiz gol ve üç asiste ulaştı. Union karşısında 63. dakikada Diaz’ın yerine oyuna giren Ismael Saibari de Bundesliga’daki ilk dört maçında sadece 178 dakikada bir gol ve üç asist üretti.

Luis Diaz form düşüklüğünün geleceğini belki de önceden görmüş olabilir mi?

“Bazıları onun yaşadığı gibi bir düşüşe razı olurdu” diyerek durumu yumuşatan Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, cuma günü şunları söyledi: “Güney Amerika’da milli maçlar şu anda mutlaka gerekli değil ve bu şu an oyuncuya gerçekten iyi geliyor. Gerçekten çok fazla maç oynadı. Bu açıdan güzel.” Eberl, Diaz’ın “önce biraz tatil yapacağını, sonra yeniden başlayacağını. Kendi programı olacak. Formda dönmeyeceği konusunda endişelenmeye gerek yok” dedi.

İlginç olan şu ki Luis Diaz, bu sezonun başında performans düşüşü ihtimalini en azından hesaba katmış gibi görünüyor. Sky/RTL röportajında, pozisyonu için bir yedek oyuncu istemiş olduğunu bile anlattı. “Tabii ki her zaman oynamak isterim. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa: Hoş gelsin. İşler iyi gitmediğinde bu çok yardımcı olur. O zaman takım arkadaşın sana yardım etmek için orada olur ve böylece dönüşümlü oynarsınız. Bu çok önemli. Benim hoşuma giderdi. Ama olmadı. Yine de iyiyiz.”

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Luis Diaz, FCB’de daha önce de özel izin aldı

Aslında Bayern, Diaz için böyle bir yedekle sezona girmeyi planlamış ve bunu da duyurmuştu. Ancak transfer döneminin bitimine kısa süre kala Arijon Ibrahimovic, 20 yaşındaki oyuncu için de oldukça şaşırtıcı şekilde FC Augsburg’a kiralandı. “Isi bugün golünü nereden attı?” diyen Eberl, cuma günü Bayern’in kışın Diaz için yeniden bir yedek arayıp aramayacağı sorusuna böyle yanıt verdi; sonuçta sol kanat pozisyonu kağıt üzerinde çift alternatifle dolu olmayan tek mevki konumunda.

Eberl’in sorusu retorikti, çünkü Saibari golünü elbette ceza sahasının sol tarafından atmıştı. Ancak Faslı oyuncu doğal olarak bir kanat oyuncusu değil, bunun için hızı eksik. Yine de oyun zekâsı çok yüksek, görüşü çok iyi ve tekniği de öyle ince ki teoride hücumda her pozisyonda oynayabilir. Serge Gnabry de Diaz’ın pozisyonunda görev yapabilir. Buna rağmen Diaz’ın takımdaki yeri konusunda şimdilik ciddi bir endişe yaşamasına gerek yok; Vincent Kompany, mümkün olduğunca tüm yıldızlara benzer süreler verebilmek için önümüzdeki maçlarda rotasyona devam edecektir. Üstelik milli aranın ardından art arda birkaç hafta içi maçı da var.

Bu arada Luis Diaz’a sezon ortasında yeniden tatil verilmesi ilk kez yaşanmıyor. Aralık 2025’te Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart nedeniyle cezalıydı ve Bundesliga’da da beşinci sarı kartını görmüştü; teknik direktör Vincent Kompany onu “birkaç günlüğüne gönderdi. Sanırım şu anda birkaç gün uzak kalması ve ardından zihinsel ve fiziksel olarak yüzde yüz geri dönmesi mantıklı” demişti.

Diaz gerçekten de o dönemde büyük bir istekle geri dönmüş ve çok iyi bir ikinci yarı geçirmişti. Hikâye bu kez sezonun çok daha erken bir bölümünde olmak üzere yeniden mi tekrarlanacak?