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Bu durum Vincent Kompany’yi de kızdıracak gibi görünüyor: FC Bayern Münih’in yeni görüş perdesi görünüşe göre şimdiden bozuldu. Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch ise yeniden sakatlanan Alphonso Davies ile yaptığı duygusal görüşmeyi anlattı. FCB’den haberler ve iddialar.

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FC Bayern iddiası: Kompany’nin casusluğa karşı önlemi görünüşe göre hasar gördü

Bild gazetesinin haberine göre, FC Bayern Münih’in antrenman tesislerindeki görüş perdesi , ekim başında devreye girmesine rağmen şimdiden bozuldu.

Habere göre, panjurların mekanik olarak indirilip kaldırılmasını sağlayan yeni perde sisteminin bir yerinde yırtık oluştu. Görüş perdesi söz konusu noktada çerçevesinden bile çıktı. Arızanın olası nedenlerinden biri, hafta başında Münih’te hızı yer yer 65 km/saate ulaşan kuvvetli rüzgârlar olabilir.

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Bu nedenle, yere yığılmasının ardından antrenman sahasına dönen teknik direktör Vincent Kompany, salı günü gizli antrenman yapmak için yalnızca A takım binasının hemen önündeki sahayı kullanabildi. Bu saha, bir perde ve birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilen iki panjurla hâlâ dışarıdan görülemeyecek şekilde kapatılabiliyor. Diğer iki saha ise muhtemelen hasar nedeniyle dışarıdan görülebilir durumda kaldı.

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Bayern, Kompany’nin gizli antrenmanları için üçüncü bir saha oluşturmak amacıyla eski teknik direktör Carlo Ancelotti’nin 2016/17 döneminde yaklaşık bir milyon euroya mal olan büyük kondisyon parkurunu yazın yıktı. Üç sahanın tamamını dışarıdan gizlemek için ek bir görüş perdesi de kuruldu.

Ancak Kompany şimdilik bu yenilikten yine yararlanamayacak. Sorun şu: Münih ekibi geçmişte A takım binasının önündeki sahada da sorun yaşamıştı. Dikey tenteler, kuvvetli rüzgârların etkisiyle zaman zaman raylı sistemden çıkıyordu. Bu sistem, Julian Nagelsmann döneminde 2022 yazında kurulmuştu. Yöneticilerin ofislerinin bulunduğu binanın hemen yanındaki saha ise Pep Guardiola döneminden kalma. Bu saha için 2013 sonbaharında 80.000 euro harcanmıştı.

IMAGO

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FC Bayern’den haberler: Marsch, Davies ile yaptığı duygusal görüşmeyi anlattı

Kanada Millî Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsch, FC Bayern Münih’in sol beki Alphonso Davies ile yeniden sakatlanmasının ardından yaptığı duygusal görüşmeyi anlattı. Davies, millî maç arasında uyluğunda bir kez daha kas lifi yırtığı yaşadı.

"Maçtan sonra çok samimi bir konuşma yaptık. Alphonso bana, insanların millî takımda olmak istemediğini düşünmesini istemediğini söyledi. Bu, onun aklını kurcalıyor" diyen Marsch, OneSoccer’a konuştu.

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Davies, yine bir uyluk sakatlığı nedeniyle yazın ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası’nda yalnızca birkaç dakika forma giymiş ve bu yüzden Kanadalı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, zaman zaman ülkesi için elinden geleni yapmamakla ve bunun yerine Almanya’nın rekor şampiyonu için kendisini korumakla suçlandı. Davies geçmişte çok sayıda millî maçı da kaçırmıştı. Bunun nedenlerinden biri, geçen yıl millî takımdayken çapraz bağlarının kopmasıydı.

Marsch ise şimdi bu suçlamalara karşı çıktı. "Bizimle birlikte olmayı ve ülkesini temsil etmeyi seviyor. Kaptan olmak bile onun için büyük bir onur" dedi. Marsch’a göre Davies, sakatlandığı maçtan önce de ağrılarından şikâyet etmiş ve MR’a girmişti. Ancak görüntülemede herhangi bir anormallik görülmemişti.

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Davies sonuçta sahada yalnızca altı dakika geçirdikten sonra rakip müdahalesi olmadan sakatlandı. Marsch, "Kendini iyi hissetmiyordu ve artık böyle durumlarda ara vermesi, vücudunu dinlemesi gerektiğini biliyor. Elbette Alphonso’yu takımımızda istiyoruz. O bizim en iyi oyuncumuz. Bayern’de son dönemde nasıl oynadığını görmek heyecan verici. Ama hepimiz onun için en iyisini istiyoruz" dedi.

Davies daha sonra hayal kırıklığıyla birkaç çöp kovasına zarar verdiğini açıkladı . "Soyunma odasında kendimi kaybettim, ne olduğunu bilmiyordum" dedi. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli değil. Bayern yalnızca süratiyle tanınan taraftar gözdesinin "şimdilik forma giyemeyeceğini" açıkladı.

Getty Images

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FC Bayern Münih fikstürü: FCB’nin sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 20 Kasım Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - 1. FC Köln 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi OSC Lille - FC Bayern 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern 1 Aralık Salı (20.45) Almanya Kupası FC Bayern - Hertha BSC 4 Aralık Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - SC Paderborn