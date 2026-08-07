Basın, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının ardından yaz transferi için övgü dolu ifadeler kullandı. Spor gazetesi NTV Spor örneğin "Alexander Nübel fenomeni" diye yazarken, Hürriyet şu değerlendirmeyi yaptı: "Nübel olmasa ne olurdu? Beşiktaş, İstanbul'a muhteşem bir sonuçla dönüyor ve bunu tamamen Nübel'e borçlu."

Fotomac 29 yaşındaki oyuncuyu, reflekslerinin yanı sıra isabetli uzun paslarıyla da öne çıkan "kaledeki olağanüstü güvence" olarak nitelendirdi. Fanatik ise kalecinin Süper Lig kulübüne kalıcı biçimde damga vuracağından emin: "Nübel, uzun vadede Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak bir kaleci. Dün akşam belirleyici farkı o yarattı."

Bu medya ilgisinin fitilini ateşleyen şey, Çekya'daki görkemli performansı oldu. Eski Bayern Münihli, Hradec Kralove karşısında alınan 1-0'lık (0-0) galibiyette veri sağlayıcısı Opta verilerine göre toplam 13 şutu çıkardı.

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Alexander Nübel Beşiktaş'ta: Üç maç, gol yok

70. dakikada çifte pozisyonda rakibin muhtemel golünü önleyen Nübel, uzatma anlarında da Filip Cihak'ın tehlikeli kafa vuruşunu (90+1) kurtardı. Kassoum Ouattara'nın gördüğü sarı-kırmızı kartın (71.) ardından sayısal olarak eksik kalan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un altın değerindeki golüyle (80.) üstünlüğünü korumayı başardı.

Böylece kaleci, Kartallar formasıyla çıktığı üçüncü resmi maçta da gol yemedi. Önceki turda da Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı iki kez gol yemeden mağlup etmişlerdi (1-0, 2-0).

Teknik direktör Vincenzo Italiano memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Üç maçın hiçbirinde gol yemedik. Buna çok seviniyorum. Gol yediğinizde daha kırılgan hale gelirsiniz ve savunmada daha fazla hata yaparsınız. Bunun yaşanmamış olmasından dolayı çok mutluyum."

Alexander Nübel: "Herkesle mükemmel bir ilişkim var"

Nübel ise taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilgiye ayakları yere basan bir yanıt verdi: "Bu güzel bir duygu. Geldiğim günden bu yana herkesle mükemmel bir ilişkim var. Bunun böyle devam etmesini istiyorum. Elimden gelen en iyi performansı ortaya koyarak takımıma yardımcı olmak istiyorum."

Sonunda onda ağır basan duygu, takımın ortaya koyduğu bütünlüklü performansa duyduğu sevinç oldu. "Futbol bir takım sporudur, birlikte oynarız. Futbolda en sevdiğim şey de tam olarak bu. Kazandığımızda ya da gol attığımızda birlikte kutlarız. Yenilgideki hayal kırıklığını birlikte paylaşırız. En önemli şey takım olarak hareket etmektir. Kendimi iyi hissediyorum. Aynen böyle devam etmek istiyorum" diye vurguladı file bekçisi.

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Alexander Nübel'in Beşiktaş ile sözleşmesi ne kadar sürüyor?

Nübel için İstanbul'da gördüğü büyük değer, Türkiye'deki macerasına ideal bir başlangıç anlamına geliyor. Dönemin U21 milli oyuncusu, 2020 yazında FC Schalke 04'ten bonservissiz olarak Bayern Münih'e transfer olmuş ve orada orta vadede Manuel Neuer'in mirasını devralması planlanmıştı. Ancak iddialı proje erken dönemde sekteye uğradı: Kaleci, altı yıllık sözleşme süresi boyunca rekortmen takım adına sadece dört resmi maçta forma giydi.

VfB Stuttgart'taki üç yıllık kiralık dönemin ardından Nübel, bu yaz Boğaz'da yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Beşiktaş ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Avrupa Ligi lig aşamasına yükselme mücadelesindeki rövanş maçı, gelecek perşembe İstanbul'da taraftarı önünde oynanacak.