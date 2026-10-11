Joshua Kimmich için Bayern Münih’in Augsburg deplasmanındaki Bundesliga maçı, son dönemde kendisi hakkında çıkan tartışmaların başladığı yere hızlı bir dönüş anlamına geliyordu. Dokuz gün önce Kimmich, Almanya’nın Augsburg’da Yunanistan’a 1-0 yenildiği maçta son derece talihsiz bir performans sergilemişti.

Ardından 31 yaşındaki kaptan, kadro değişimi kapsamında planlandığı şekilde ayrılmak zorunda kaldı. Onun yokluğunda Alman orta sahasında, Münihli takım arkadaşları Aleksandar Pavlovic ile Tom Bischof beğeni topladı. Ve taraftarlar ile uzmanlar arasında hemen Alman Milli Takımı’nın Kimmich’e gerçekten hâlâ ihtiyaç duyup duymadığı tartışılmaya başlandı.

“Dürüst olmak gerekirse ben hiç takip etmedim. Ama yine de ortalıkta biraz hareketlilik olduğunu fark ediyorsunuz” diyen Kimmich, Augsburg’a dönüşünde konuştu. Bayern Münih, çılgın geçen maçta 2-2’nin ötesine geçememişti; Kimmich ise orta sahada, her zamanki gibi Pavlovic’in yanında, iyi sayılabilecek bir performans ortaya koymuştu.

DFB takımındaki uzun yıllara dayanan değişmez ilk 11 oyuncusu kimliğine atıfta bulunan Kimmich, tartışmalarla ilgili özellikle sakin bir tavır sergiledi: “11 yıldır buradayım. Bu işin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Konsantre olabileceğim ve olmam gereken tek şey performansım. Ben de bunu yapıyorum. Son 11 yılda da bunu yaptım. Bundan sonra da böyle yapacağım. Sonuçta her zaman en iyiler oynar. Son on yılda en iyiler arasında yer alma konusunda bunu oldukça iyi başardım.”

Max Eberl, Joshua Kimmich hakkındaki “absürt” tartışmalar nedeniyle öfkeli

Sportif yönetici Max Eberl ise Kimmich’e güçlü şekilde sahip çıktı. Eberl, “Joshua Kimmich’in kalitesinin sorgulandığını takip ettim. Bunu kesinlikle absürt buluyorum” dedi. “O, önden giden bir lider. Evet, bir şekilde son yıllarda turnuvalarda çok başarılı olamayan bir takımın da yüzü. Ama Joshua Kimmich benim için olağanüstü bir Alman oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutlu olmalıyız.”

Kimmich’in kendisi ise Yunanistan karşısındaki hatanın ardından aslında kesinlikle DFB takımında kalmak istemiş, bu isteğini hem kamuoyu önünde hem de kulislerde dile getirmişti. Ancak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tavrını değiştirmedi ve rahat tavırlı bir sözle tartışmaları daha da alevlendirdi. Klopp, “Bunu Jo’ya söyleyebilirim” diyerek şöyle konuştu: “Ne kadar sık sorarsan, istediğini alma ihtimalin o kadar düşer.”

Kimmich, kendi ifadesine göre Klopp’un yaklaşımı ve açıklaması nedeniyle kırgın değil. Takımda kalma şansını ise, Yunanistan karşısındaki zayıf performansından bağımsız olarak, görünüşe göre Hollanda ile oynanan ilk milli maçın (1-1) hemen ardından sezmişti. Bunun nedeni de Münihli takım arkadaşı Jamal Musiala’nın sakatlığıydı. Musiala’nın aslında milli maçlar döneminin tamamında takımda kalması gerekiyordu, ancak Hollanda maçının ısınmasında adale lifi yırtığı yaşadı ve ayrılmak zorunda kaldı.

Kimmich, “Ondan sonra düşündüm: Jamal iki hafta için de planlanmıştı, belki yine bir kapı açılır” dedi. Ancak Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck ve Serge Gnabry dışında, kadro değişiminin ardından Kimmich yerine kadroda kalanlar sonunda yalnızca üç debutant Philipp Treu, Yannik Engelhardt ve Bambase Conte oldu.

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