Niko Kovac ile Maximilian Beier sık sık konuşuyor, bunu Alman milli oyuncu zaten bir süre önce açıklamıştı. Bu sırada Borussia Dortmund teknik direktörünün kendisini "daha iyi bir oyuncu yaptığını" da söylemişti.

Beier, Hırvat teknik adam yönetiminde şu ana kadar 63 kez oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde başka hiçbir teknik direktörle bu kadar fazla resmi maça çıkmadı. Bu süreçte istatistik hanesine 16 gol ve 14 asist yazdırdı; güçlü rakamlar.

Şimdi ise Ruhr Nachrichten'e göre yakın geçmişte Beier ile Kovac arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sonuç ise Beier'in bu yaz hazırlık döneminde FC Tokyo'ya karşı 1-0 ve FC Arsenal'e karşı 3-2 kazanılan iki hazırlık maçındaki performansında da görüldü: Kovac, Beier'i topsuz oyunda beşli savunmayı tamamlayan sol ya da sağ kanat beki olarak düşünüyor.

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Niko Kovac, BVB'de Maximilian Beier'i kanat beki olarak düşünüyor

Beier, geçen sezonun son altı Bundesliga maçının dördünde bu rolde, o dönemde yalnızca sol kanatta, görev yaptı. Bu pozisyonda istikrarlı performanslar ortaya koydu ancak ne çok yukarı ne de çok aşağı giden bir görüntü sergiledi. Bu dört karşılaşmada iki asist ve bir gol üretti.

Bunun böyle devam edecek olması, Kovac adına hem dikkat çekici hem de tartışmalı bir tercih. Beier'in bundan çok da memnun olacağını söylemek zor. Beier, BVB'nin Asya turu sırasında "Kendimi bildim bileli hep ileride oynadım ve orada kendimi en rahat hissediyorum" demişti. Ancak açıklamasına görev bilinciyle şu cümleyle başlamıştı: "Sol ya da sağ bekte de oynamayı çok seviyorum, şu ana kadar çok sık olmadı ama orada da oynayabilirim."

Kovac'a kalırsa Beier, görünüşe göre bu ihtimal kipini unutabilir; belli ki kanat bekliğiyle barışmak zorunda kalacak. 54 yaşındaki teknik adam, Beier'in çalışma ahlakını ve esnekliğini beğeniyor. "O, takımımızın önemli oyuncularından biri. Birden fazla pozisyonda oynayabilen biri. Maxi, kendi benliğini geri plana atan bir oyuncu. Takıma yardım etmek istiyor ve zaten hem önde hem de kenarda gerçekten çok iyi oynayabildiğini kanıtladı. Maxi'nin nerede oynarsa oynasın her şeyini vereceğini biliyorum."

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Maximilian Beier'in güçlü yönleri neler?

Gerek teknik direktör gerekse Beier'in "kaderi" açısından belirleyici nokta bu gibi görünüyor: Beier'in oyunun iki yönündeki muazzam yoğunluğu. Ancak bu güçlü yön, eski Hoffenheimlı için bir dezavantaja dönüşüyor; çünkü bu nedenle gelecekte, profilinin aslında gerektirdiği yerde, yani hücumda merkez bir pozisyonda kullanılmayabilir.

Beier aylar önce, "Benim için orada sadece bir sayı vardı: on numara" demişti. Kastedilen, Kovac'ın göreve geldikten sonra oyunculara dağıttığı bir kağıttı. Oyunculardan oraya en sevdikleri pozisyonu yazmaları istenmişti. Beier kendisini çift forvette ya da merkezde ve hücum hattının arkasındaki yarı alanlarda, golcü lider Serhou Guirassy'nin arkasında serbest forvet olarak görüyor.

Kovac'ın onu kanada göndermesiyle Beier'in koşu yolları fazlasıyla derin bir başlangıç pozisyonundan başlıyor. Bu da Beier'i normalde sahip olduğu güçlü yönlerden mahrum bırakıyor, çünkü orada rakip kaleden çok uzakta kalıyor. Derine yaptığı dinamik koşular, ceza sahasındaki boşluklara hücum etmesi ve gol tehdidi bu şekilde en iyi biçimde ortaya çıkamıyor.

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Maximilian Beier neden bir kanat beki değil?

Bu özellikler hemen göze çarpıyor, ancak Beier'in bir başka büyük gücü daha var ve o daha az dikkat çekiyor: oyunu çok iyi anlaması. Beier çok sayıda akıllı koşu yapıyor, özellikle de baskıdaki pres davranışı mükemmel. Alan hissi çok güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve her zaman takım için oynuyor.

Buna karşılık Beier, bir kanat bekinin gerektirdiği profile pek yaklaşmıyor. Geriye koşularda taktiksel ve savunma kaynaklı eksikleri daha önce de ortaya çıktı, ancak hücumcu olarak yetişmiş biri için bu şaşırtıcı değil. İyi savunma güvenliği, hat içindeki pozisyon alma ve derin bölgelerden yüksek kaliteli orta yapma gibi pozisyona özgü özellikler Beier'in repertuvarında yer almıyor.

Beier'in ne oyuna genişlik katabilen bir oyuncu ne de bire birde adam eksiltebilen bir dribblingci olmadığı, kanat beki olarak yaptığı aksiyonlarda zaten görülüyordu. Çünkü Beier orada her zaman içeri kat etmeye ve merkeze bir yol bulmaya çalışıyor. Zaten gitmek istediği ve gitmesi gereken yer de orası, çünkü bir bakıma doğal ortamı orası. Merkezde başarılı aksiyonlar üretme ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyor.

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Niko Kovac'ın Maximilian Beier'e yaklaşımı Thomas Müller'i hatırlatıyor

Tıpkı bir dönem Bayern Münih'te Thomas Müller gibi, Beier de bir alan yorumlayıcısı. Pozisyonları hızlı okuyor, ara boşluğa ne zaman pas atılabileceğini ya da oyunun ne zaman hızlandırılabileceğini fark ediyor. Bu hareketler ve koşularla ya kendisini pas opsiyonu haline getiriyor ya da takım arkadaşlarına alan açmak için rakiplerini üzerine çekiyor. Kovac, Beier'i ters ayaklı bir kanat beki olarak kullandığında ise tüm bunların çeşitliliği köreliyor.

Bu arada Müller, o dönemde onun yönetiminde Münih'te 60 kez sahaya çıktı. Kovac bu maçların 19'unda Bayern efsanesini 4-3-3'te sağ kanatta oynattı. Müller'in öncesinde ve sonrasında olağanüstü şekilde yorumladığı ikinci forvet ya da serbest 10 numara pozisyonunu ise Kovac ortadan kaldırmıştı. Sonuçta kenarda Müller'in güçlü yönleri etkisiz kaldı, çünkü hız ve dribbling gücünden yoksundu. Bu nedenle Alman rekortmeninde Müller, Kovac döneminde giderek daha sık yedek kaldı, efsanevi "Notnagel" sözü ortaya çıktı ve teknik direktör ile oyuncu arasında açık bir kopuş yaşandı.

İnsani boyut bir kenara bırakıldığında, Beier'in durumu da tamamen farklı değil. Kovac, onun bireysel içgüdülerini kendi sistem sadakatine feda ediyor ve böylece savunma ihtiyacını karşılıyor. Takım için oynama anlayışını, alışık olmadığı pozisyonlardaki özel görevlerle ödüllendiriyor. Beier'in bunu hiç şikayet etmeden yapması karakteri adına övgüyü hak ediyor. Ancak taktik açıdan bakıldığında Kovac'ın bu hamlesi yine de yanlış bir yol.