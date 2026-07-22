Dayot Upamecano, Michael Olise’yi büyük bir zevkle sinirlendiriyor gibi görünüyor. Yılın başında FC Bayern, sosyal medya hesaplarında takım içi takma adlarla ilgili bir video yayınladı. Upamecano, Olise’ye onun biraz sıra dışı olan ikinci adı “Akpovie” ile hitap etmeyi sevdiğini açıkladı. “Bunu söylediğimde hep sinirleniyor,” diyen Upamecano gülerek ekledi: “Ama yine de söylüyorum.”

Geçtiğimiz haftalarda, ciddi bir konuyu görüşmek için "Akpovie"yi defalarca yanına çağırdığı iddia ediliyor. Olise'nin adı Real Madrid ile sıkça anılıyor. Birbiriyle örtüşen haberlere göre, 2029'a kadar süren ve çıkış maddesi içermeyen sözleşmesine rağmen 24 yaşındaki hücum oyuncusu transfer olmayı hedefliyor. L'Equipe'e göre, Dünya Kupası sırasında Olise, Fransız milli takım arkadaşları Kylian Mbappé ve Aurelien Tchouameni'ye Real'deki yaşam hakkında ayrıntılı sorular sormuş. Bu durum, Olise ile yaptığı kişisel görüşmelerde defalarca FC Bayern'de kalması için ikna etmeye çalıştığı söylenen Upamecano'nun hoşuna gitmemiş.

Bu durum, Upamecano'yu Olise'yi ikna etmek için Bayern'in yürüttüğü cazibe kampanyasının kilit figürü haline getirebilir. Vatandaşının geleceği sorulduğunda, Upamecano, Fransa'nın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Temmuz başında gülümseyerek şöyle dedi: "Kalacak, kalacak!"

Dayot Upamecano, FC Bayern’in “dayanak noktası” olarak sözleşmesini uzattı

Upamecano, Olise ile yapılacak gelecek görüşmelerinde kendi deneyimlerinden de bahsedebilir. Şubat 2025’te FC Bayern ile imzalamak üzere olduğu sözleşme uzatması bir süreliğine suya düştükten sonra, o da Real Madrid’e transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Hatta bir ara, Upamecano’nun Real Madrid’e 2026’da bedelsiz transfer için söz verdiği bile söylenmişti.

Sonuçta Upamecano (ya da menajeri), Real Madrid’in teklifini, FC Bayern’de başlangıçta gündeme gelenden çok daha cazip bir sözleşme uzatması elde etmek için kullandı. Tıpkı bir yıl önce Alphonso Davies’in yaptığı gibi. Bu Şubat ayında Upamecano, süresi dolmak üzere olan sözleşmesini 2030’a kadar erken uzattı. Anlaşmaya, basında yer alan haberlere göre 20 milyon avroya yükseltilen maaş ve benzer miktarda bir imza parası da dahil edildi.

O dönemde FC Bayern'de sözleşme uzatması büyük bir rahatlama yarattı. Spor direktörü Max Eberl, "Bir kadronun dayanak noktalarına ihtiyacı vardır" diyerek sevincini dile getirdi. "Dayot ile bir sonraki adımı atıyoruz." Nitekim 27 yaşındaki oyuncu, pahalı sözleşme uzatmasının ardından da mutlak bir dayanak noktası olmaya devam etti. Bu durum özellikle dikkat çekicidir, çünkü son yıllarda Münih ekibinde pek çok oyuncu, maaş artışlarının ardından açıklanamayan bir performans düşüşüne girmiş ya da sakatlık yaşamıştı. Leon Goretzka ve Serge Gnabry’ye, Alphonso Davies ve Jamal Musiala’ya sorabilirsiniz.

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"Gerçek bir canavar": Deschamps, Upamecano'dan övgüyle bahsediyor

FC Bayern ile geçirdiği güçlü bir sezonun ardından Upamecano, Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi stoperlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu durum, İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında özellikle etkileyici bir şekilde ortaya çıktı. Upamecano, Dünya Kupası’nın önemli maçlarında FC Arsenal’den William Saliba ile birlikte istikrarlı bir ikili oluşturmuş olsa da, teknik direktör Didier Deschamps bu kez Ibrahima Konate ve Maxence Lacroix’ya güvenmeyi tercih etti. Bu arada Konate, bu yaz Upamecano’nun yerine transfer ücreti ödemeden Real Madrid’e geçecek; kendisi FC Liverpool’dan geliyor.

Lacroix ve Konate, İngiltere karşısında ciddi sıkıntılar yaşadı. İlk yarı sonunda Fransa 0-4 gerideydi. Ardından Upamecano oyuna girdi, kazandığı bir ikili mücadelede hemen 1-4’ü hazırladı, o andan itibaren takımın duygusal lideri olarak öne çıktı ve böylece takımının oyununa yepyeni bir enerji kattı. Bu muhteşem geri dönüşün bir parçası olarak Upamecano, 4-5'i de hazırladı; ancak Fransa maçı 4-6 kaybetti. 45 dakikalık bu performans, Upamecano'yu Upamecano yapan her şeyi gözler önüne serdi. Eskiden yaşadığı açıklanamayan performans düşüşlerine karşı artık tamamen bağışıklık kazanmış durumda.

"O şüphesiz dünyanın en iyi savunmacılarından biri. İnanılmaz bir atletik güce sahip. Her şeyi yapabilir," diye hayranlığını dile getiren Deschamps, Upamecano'yu "gerçek bir canavar" olarak nitelendirdi. FC Bayern'de Upamecano, önümüzdeki sezon her zamanki gibi Jonathan Tah ile birlikte as stoper ikilisini oluşturacak. Canavar, takımın dayanağı konumunda, ancak bu dayanak beklenmedik bir şekilde hızla yerinden çıkabilir.

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Dayot Upamecano’nun önümüzdeki yaz için bir çıkış maddesi var

Sözleşmesini uzatırken Upamecano sadece cömert bir maaş artışı ve imza parası almadı. Aynı zamanda, önümüzdeki yazdan itibaren kullanılabilecek, 65 milyon avro olduğu söylenen bir çıkış maddesi de aldı. Günümüzde, onun sınıfındaki ve futbolcu olarak en verimli yaşta olan bir oyuncu için 65 milyon avro, önemsiz bir meblağdır.

Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda Upamecano hakkında yeniden transfer söylentilerinin çıkması oldukça olası. Örneğin, Paris Saint-Germain’in orta vadede onu Marquinhos’un halefi olarak değerlendirmesi mantıklı görünüyor. Upamecano bir noktada transfer olmak isterse, FC Bayern, şu anda Olise konusunda olduğu gibi çaresiz kalacaktır.

Upamecano’nun Münih’te uzun vadede kalma isteği, takımın genel başarı beklentileriyle yakından ilişkili olacaktır. Ve bu da bizi tekrar Olise’ye getiriyor. Eğer gerçekten de transfer izni alırsa (ki şu anda bunun olması hiç de olası görünmüyor), bu durum Upamecano gibi diğer oyuncuların hayal kırıklığına uğramasına yol açabilir ve bir zincirleme reaksiyon başlatabilir.