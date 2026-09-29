Nathaniel Brown, Yunanistan karşısında henüz 10. milli maçına çıkmış olsa da 23 yaşındaki FC Bayern sol beki, Almanya'nın ilk 11'inin en tecrübeli isimleri arasında yer aldı. Yalnızca Jonathan Tah ve Joshua Kimmich'in belirgin şekilde daha fazla maçı var; Karim Adeyemi ile Felix Nmecha ise sıralamada Brown'un hemen önünde bulunuyor.

Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un, ilk aday kadrosu öncesinde birçok mevkide kafası karışmış olmalı. Ancak sol savunma hattı, Brown sayesinde kısa ve uzun vadede umut verici biçimde dolu görünüyordu. Beklendiği gibi Klopp, Hollanda'da ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk iki milli maçta onu ilk 11'e aldı. Sorun şu ki Brown genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Tıpkı son dönemde FC Bayern'de olduğu gibi; burada Alphonso Davies ile girdiği rekabette geriye düşmüş durumda.

Brown, iki milli maçta da hücumda zaman zaman etkisini gösterdi. En iyi aksiyonunda, Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçta Karim Adeyemi'nin spektaküler şekilde harcadığı büyük fırsatın hazırlayıcısı oldu. Ancak genel olarak Brown'da yeterli etki eksikti. Hayal kırıklığı yaratan Yunanistan karşısındaki 0-1'lik yenilgide örneğin sekiz ortasından yalnızca biri yerine ulaştı.

Asıl endişe verici olan ise savunmadaki yetersiz performansıydı. Brown, çevik rakipleri Crysencio Summerville ve Konstantinos Karetsas karşısında büyük sorunlar yaşadı, arkasında tekrar tekrar boşluklar oluştu. Hollanda'nın son dakikalardaki beraberlik golünde de Brown, golü atan Cody Gakpo ile girdiği doğrudan mücadeleyi kaybetti.

Almanya Milli Takımı: Şimdi Raum ve Mittelstädt kendilerini gösterebilir

İlk kadrodaki oyuncuların çoğu gibi Brown da pazartesi günü milli takım kampından ayrıldı. Peki şimdi ilk 11'deki yerinden endişe etmeli mi? Perşembe günü Sırbistan'a karşı ve pazar günü Yunanistan deplasmanında oynanacak iki milli maçta David Raum ile Maximilian Mittelstädt kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Bu iki oyuncu, Brown Ekim 2025'te ilk maçına çıkıp ilkbaharda düzenli ilk 11 oyuncusu haline gelene kadar son yıllarda sol bek pozisyonu için sürekli bir rekabet içindeydi. Dünya Kupası'nda Brown tartışmasız bir isimdi ve zayıf Almanya takımındaki az sayıdaki olumlu görüntüden biri haline geldi. Ödülü ise Eintracht Frankfurt'tan FC Bayern'e 50 milyon Euro'luk transfer oldu; burada kendisini yaz aylarında doğrudan çok umut verici bir konumda buldu.

Rakibi Alphonso Davies ise o dönemde zorlu ayları geride bırakıyordu. Ön çapraz bağ yırtığından yeni dönmüş olan 25 yaşındaki oyuncu, bir önceki sezonun son bölümünde kas lifi yırtığı yaşamıştı. Uzun süredir beklenen ev sahibi Dünya Kupası'nda Davies, sonuç olarak Kanada adına sadece 16 dakika oynadı. Yeniden sakatlık problemiyle Münih'e döndü, önce bireysel çalıştı ve tüm hazırlık maçlarında toplamda yalnızca 66 dakika sahada kaldı.

Bu sırada yeni transfer Brown, iyi performanslarıyla dikkat çekti ve aynı zamanda çok yönlülüğünü de gösterdi. Hücum hattındaki personel sıkıntısı nedeniyle Brown, Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa'daki 2-1'lik galibiyette 10 numara pozisyonunda başladı ve yön veren açılış golünü attı. Alışık olmadığı bu pozisyonlandırma karşısında Brown bile şaşkınlığını gizleyemedi: "Özellikle ilk maçlarda, sol arkada oynatılacağımı düşünmüştüm."

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FC Bayern: Alphonso Davies sezon başlangıcının kazananı

Teknik direktör Vincent Kompany'nin bu kararı sadece Brown'da değil, Klopp'ta da şaşkınlık yarattı. "Bir sol bekimiz var ve onu 10 numarada oynatıyorlar" diye yakındı Klopp, VfB Stuttgart maçının ardından Sat1'e. Elbette şaka yolluydu ama en azından çok küçük bir kısmı ciddi olmalıydı. Hücum orta sahasındaki personel durumu nihayet rahatlayınca Brown esas mevkisine döndü ve şimdi orada iyileşen Davies ile süre için mücadele ediyor.

Brown, Almanya Kupası'nda VfL Osnabrück'e karşı ve Bundesliga'da SV Elversberg karşısında ilk 11'de başladı, ancak oldukça hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından her iki maçta da erkenden Davies için oyundan alındı. Elversberg karşısında dönüş de sonuçta Davies'in katkısıyla geldi. Şampiyonlar Ligi açılışında FK Bodö/Glimt karşısında Brown tüm maç boyunca yedek kulübesinde oturdu. Union Berlin'e karşı ise ancak son bölüme doğru oyuna girdi; hem de Davies iki asistle parladıktan sonra.

Kanadalı oyuncu bu sezon toplamda şimdiden dört skor katkısı üretti. Davies, fiziksel olarak uzun zamandır olmadığı kadar iyi görünüyor, eski üst düzey formuna yaklaşıyor ve sezon başlangıcının kazananı olarak görülüyor.

Bu arada Brown milli takımda da tökezlerken, Davies gecikmiş balayı tatilinin keyfini çıkarıyor. Yaz aylarındaki düğününün hemen ardından bir seyahat takvim açısından mümkün olmadığı için, milli takım teknik direktörü Jesse Marsch ile görüştükten sonra Kanada'nın bu milli ara dönemindeki hazırlık maçlarından feragat etti. Davies pazartesi günü Instagram'da palmiyelerin altındaki sahilde oynanan bir plaj voleybolu maçından video paylaştı.