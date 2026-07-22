FC Bayern’de Lennart Karl ile birlikte gol sevinci yaşamanın tam da uygun bir örneği: Tom Bischof özel bir ortaklık kuruyor

Geçmişte FC Bayern’de seyahatlerde veya takım gecelerinde en sevilen oyun Schafkopf olarak kabul edilirdi. Thomas Müller, bugüne kadar Münih’te her yıl kendi turnuvasını düzenlemeye devam ediyor. Artık durum değişti: Tom Bischof (21), Aleksandar Pavlovic (22) ve Lennart Karl (18) gibi genç nesil arasında Uno büyük bir popülerlik kazanıyor.

Bu tutku, bu bahar Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında kamuoyuna yansıdı. “Uno’da en iyisi kesinlikle benim! Bu konuda tartışmaya yer yok,” demişti Bischof o gün basın toplantısında. Basın toplantısı odasından kantine doğru çıkarken Pavlovic’in “Neden Uno’da en iyi olduğunu söylüyorsun?” diye bağırdığı duyuldu. Karl, sonraki maçta bir gol attığında, Bischof ile birlikte Uno sevinci yaptı. Ardından Instagram’da Bischof’a yönelik olarak “4 çek” diye yazdı.

Görünüşe göre, kart oyunu Uno’nun üreticisi Matell de bu durumu fark etti. Her neyse, bu Çarşamba günü Bischof, Uno’nun resmi tanıtım elçisi olarak tanıtıldı. Kendisi de Instagram’da Uno kartlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Tom Bischof’un FC Bayern’deki yeni rolü

FC Bayern’de Bischof, önümüzdeki sezonun kazananlarından biri haline gelebilir. Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro’nun bedelsiz ayrılmasının ardından, şu anda Joshua Kimmich ve Pavlovic’in ardından üçüncü orta saha oyuncusu olarak planlanıyor. Buna uygun olarak Goretzka’nın 8 numaralı formayı devraldı.

Münih’teki ilk sezonunda Bischof, ağırlıklı olarak kanat bek olarak görev almıştı. Ardından Almanya’nın Dünya Kupası kadrosuna giremedi. Ancak gelecekte, milli takımın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde DFB kadrosunda da rol alması oldukça olası. Bischof, Dünya Kupası’na katılmadığı için, neredeyse tüm takım arkadaşlarının aksine yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başladı.