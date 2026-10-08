FC Bayern’de bir yöneticinin oğlu yakında burada ilk maçına mı çıkacak? FC Bayern’in gizli partnerinde ilginçlikler

TSV Hartberg şimdiye kadar büyük bir şampiyonluk kazanmadı, ancak Avusturya’nın güneydoğusundaki 6.687 nüfuslu köyün Bundesliga kulübü bir alanda yine de seri şampiyon: forma sponsorlarının sayısında. Daha 2025 yazında bu reklamla kaplı forma Almanya’da da dikkat çekmişti, bu sezon üzerinde toplam 19 logo “yer alıyor”.

Özellikle karın kısmında öne çıkan yazı “Profertil” ve yanında şu ek yer alıyor: “#1 Spermbooster”. Lenus Pharma şirketinin ürünü, çocuk sahibi olamayan erkeklerde sperm kalitesinin optimize edilmesine yönelik diyetetik gıdalar alanında dünya pazar lideri konumunda. Lenus Pharma’nın kurucusu ve genel müdürü Brigitte Annerl, 57 yaşındaki isim ayrıca 2017’den bu yana TSV Hartberg’in başkanlığını yürütüyor.

Kulübün ikinci kilit figürü ise Erich Korherr. 59 yaşındaki isim sıra dışı bir çifte rolle bir yandan kendi boya işletmesini yürütürken, diğer yandan da 2017’den bu yana başkan ve genel müdür olarak TSV’nin transferleri ve kadro planlamasıyla ilgileniyor. MUT Magazin Mayıs 2026’da onun çalışmaları hakkında bir haber yayımladı, eklenen kısa profilde öncelikler de net biçimde vurgulanıyor. Orada şöyle deniyor: “Meslek: Usta boyacı, Hartberg yakınlarındaki Greinbach’ta 11 çalışanlı Malerei Korherr şirketinin yöneticisi. Hobi: TSV Hartberg Futbol’da kulüp başkanlığı ve TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH’de genel müdürlük.”

Annerl ve Korherr, köy kulübünü çok kısa süre içinde üçüncü ligden Bundesliga’ya taşıdı ve 2018’den bu yana da sınırlı mali imkanlara, yetersiz altyapıya ve düşük taraftar ilgisine rağmen orada etkileyici şekilde kalıcı hale getirdi. Hartberg 2020’de ilk kez Avrupa kupaları elemelerine ulaştı, 2025’te kupa finaline çıktı ve geçen sezon TSV bir kez daha şampiyonluk play-off’unda oynadı. Yükselişe yapısal eksikliklere yönelik eleştiriler de eşlik etti. Oyuncular birliği VdF’nin çalışma ortamına ilişkin anonim futbolcu anketinde Hartberg, örneğin yaz aylarında tüm Bundesliga kulüpleri arasında son sırada yer aldı. Aynı zamanda TSV yıllar içinde FC Bayern’in örtülü partnerlerinden birine dönüştü.

FC Bayern: Red&Gold ve diğer örtülü partnerler

Münih ekibi, MLS kulübü Los Angeles FC ile birlikte genç oyuncuların geliştirilmesi ve desteklenmesi için uluslararası Red&Gold Football ağını yürütüyor. Projenin parçası olan diğer ekipler ise Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Güney Kore), SD Aucas (Ekvador) ve Gambions Stars Africa Akademisi (Gambiya).

Ayrıca “ağın resmi bir parçası olmamalarına rağmen, yöneticileriyle çok iyi ilişkiler yürüttüğümüz bazı kulüpler de var” dedi gençlik yapılanmasının başındaki Jochen Sauer kısa süre önce SPOX röportajında. “Örneğin Avusturya’daki TSV Hartberg ya da Portekiz’deki FC Arouca. Her iki kulübe de çok iyi gelişim gösteren oyuncular gönderdik.”

Sauer, tıpkı sportif direktör Christoph Freund gibi geçmişte uzun süre RB Salzburg için çalıştı ve bu süreçte Avusturya futbolunda ağlar kurdu. Şimdi bu bağlantıları, Münihli yetenekleri Avusturya kulüplerine yerleştirmek için de kullanıyorlar; aynı dil, aynı kültürel çevre, kısa mesafeler, bu açıdan oldukça pratik. Bu konuda bir dönem, bugün düşüş yaşayan Austria Klagenfurt örtülü partner işlevi görüyordu. Gelecekte bu rolü planlandığı şekilde, sermaye paylarının yüzde 99’u LAFC’ye ait olan ve şu anda hâlâ ikinci ligde yer alan Wacker Innsbruck’un üstlenmesi bekleniyor. Ancak şu anda en çok talep gören kulüp TSV Hartberg.

İş birliğinde iyi ilişkilerin yanı sıra kişisel sempatilerin de yardımcı olduğu düşünülebilir. Çünkü söz konusu Erich Korherr profilinde şu ifadeler de yer alıyor: “TSV Hartberg’den sonraki favori kulüp: FC Bayern Münih. Favori oyuncu: Harry Kane (FC Bayern Münih).”

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FC Bayern ve Hartberg? “Tüm taraflar için kazan-kazan durumu”

2023’ten bu yana Münih’in yetenekleri sık sık Hartberg’in yolunu tutuyor. Angelo Brückner ve Maximilian Henning kiralık olarak maç pratiği kazandı. Kaleci Tom Ritzy Hülsmann 2025’te bonservisiyle TSV’ye katıldı, iyi bir gelişim gösterdi ve bu yaz 2,5 milyon euro karşılığında Fransa’da Stade Reims’e transfer oldu. FC Bayern’de bu tür transferlerden sonraki satış payları sayesinde uzun vadede gelir elde etmek ve böylece sürekli bir gelir akışı yaratmak artık uzun süredir bir strateji.

Şubat ayında Münih kampüsünün kaleci koordinatörü Tom Starke, Hartberg’in iç saha maçlarından birini yerinde izledi. Sky röportajında saha kenarında konuşan Starke, bunu “tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu” olarak tanımladı. Hartberg az paraya iyi yetişmiş oyuncular alıyor, FC Bayern ise onları düzgün bir ligde test edip vitrine çıkarabiliyor. FC Bayern’den başka yeteneklerin de Hartberg’e gidip gitmeyeceği sorusuna Starke o dönemde, “Sıradakileri de hatta yerleştirebilmek için zaten çalışıyoruz” yanıtını vermişti.

Bu yaz ise Magnus Dalpiaz o hattan geçti. 19 yaşındaki sol bek geçen sezon AC Milan’ın rezerv takımında kiralık olarak forma giyiyordu, şimdi ise Hartberg’de maç pratiği kazanıyor.

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TSV Hartberg, ünlü spor kişiliklerinin oğullarına yöneliyor

Dalpiaz, Avusturyalı rekortmen milli buz hokeyi kalecisi Claus Dalpiaz’ın oğlu. Bu nedenle Hartberg’e sadece Münih geçmişi yüzünden değil, DNA’sı nedeniyle de kusursuz biçimde uyuyor. TSV’de ilginç şekilde ünlü spor kişiliklerinin oğullarından oluşan adeta tam bir grup birikmiş durumda.

Stoperde takımın değişmez isimlerinden biri, mevcut TSV teknik direktörü Markus Schopp’un oğlu Konstantin Schopp. Markus Schopp, bir dönem Bundesliga’da Hamburger SV forması giymişti. Kadroda ayrıca Nikolaus Feldhofer, eski Avusturya milli futbolcusu Ferdinand Feldhofer’in oğlu, ve eski dünya hentbolcusu Ausra Fridrikas’ın oğlu Lukas Fridrikas da bulunuyor. Bir diğer isim de Simon Freund. 21 yaşında, savunmacı ve Bayern sportif direktörü Christoph Freund’un oğlu. Bir bakıma burada çember tamamlanıyor.

Simon Freund son olarak Avusturya üçüncü lig ekibi SV Seekirchen’de oynadı, ardından yazın deneme antrenmanının ardından Hartberg’e imza attı. O dönemde Kronen Zeitung’a konuşan Freund, “Babam benimle çok gurur duyduğunu söyledi” dedi. “Elbette bana biraz yardımcı oldu ve sözleşmeyle ilgilendi. Zaten benim bir menajerim yok.” Freund şu ana kadar yalnızca Hartberg’in üçüncü ligdeki rezerv takımında forma giydi. Milli maç arasından önceki son karşılaşmada ilk kez profesyonel takım kadrosunda yer aldı, ancak süre alamadı. Muhtemelen yakında ilk maçına çıkabilir.