Başta L'Equipe ve Fabrizio Romano olmak üzere birbiriyle örtüşen haberlere göre Barcola, PSG ile 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 23 yaşındaki oyuncuya yeni bir kontrat vermek istiyordu ancak Barcola, birkaç aylık düşünme sürecinin ardından PSG'nin teklifini nihai olarak reddetme kararı aldı.

Bunun ana nedeninin Paris'teki sportif durumu olduğu belirtiliyor. Barcola, teknik direktör Luis Enrique'nin geniş ana rotasyonunda yer alıyor ve sık sık ilk 11'de sahaya çıkıyor. Ancak son dönemde en önemli maçlarda ona çoğunlukla sadece sonradan oyuna giren oyuncu rolü kaldı. Nitekim Barcola, geride kalan Şampiyonlar Ligi sezonunda hem Bayern Münih'e karşı oynanan iki yarı final maçında hem de Arsenal'e karşı finalde maça yedek kulübesinde başladı ve sadece oyuna sonradan dahil oldu. Kanatlarda ise Desire Doue ile Khvicha Kvaratskhelia tercih edildi.

Bu nedenle Barcola'nın muhtemelen daha bu yaz yeni bir kulübe katılmak istediği belirtiliyor. Ancak bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir süre daha belirsizliğini koruyabilir ve birkaç açık soruya bağlı.

Bayern Münih, PSG yıldızı Bradley Barcola için harekete geçebilir mi?

Gelen bilgilere göre Barcola'nın ciddi talip sıkıntısı yok. L'Equipe, burada adı geçen kulüpler arasında Bayern Münih'i de sayıyor; Fransız milli oyuncu daha önce de sık sık bu kulüple anılmıştı. Bild de kısa süre önce bu yönde bir haber yapmış, ancak bir sınırlama da getirmişti: Bayern'in somut girişimlerde bulunması ancak bir hücum yıldızının Alman rekortmeninden ayrılması halinde gerçekçi olur.





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Michael Olise'nin bilindiği üzere Real Madrid'e sıcak baktığı ve Madrid devinin Barcola'nın vatandaşı için mutlak öncelikli hedef gözüyle baktığı belirtiliyor. Ancak Olise'nin bu yaz satılması oldukça düşük bir ihtimal; zira 24 yaşındaki oyuncu Bayern yöneticileri tarafından daha önce birkaç kez satılık değil diye tanımlandı.

Şu anda Bayern'in bir başka hücum oyuncusu Luis Diaz da transfer söylentilerinin odağında, Al-Hilal'in Kolombiyalı oyuncuyu astronomik bir maaşla ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak Diaz konusunda da Bayern'in oyuncuyu bırakması pek beklenmiyor.

Liverpool ve diğerleri: Bradley Barcola'ya asıl ilgi Premier League'den

Bu nedenle Barcola hakkındaki transfer spekülasyonlarının öncelikle Premier League'e odaklanması bekleniyor. Liverpool, Arsenal ve Chelsea'nin devrede olduğu belirtiliyor; özellikle de Reds cephesinde Fransız oyuncu büyük bir gündem maddesi. Liverpool bu yaz Osasuna'dan gelen Victor Munoz ile bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmış olsa da, Mohamed Salah'ın ayrılığı sonrası İngiliz ekibi hâlâ kanatlar için mutlak üst düzey bir yıldız arıyor. Barcola da olağanüstü hızı ve dribbling gücüyle bu kategoriye girerdi.

Öte yandan İngiliz devlerinden herhangi birinin PSG'nin bonservis talebini karşılamaya hazır olup olmadığı ise ayrı bir mesele. Fransa şampiyonunun Barcola için tam 150 milyon euro istediği belirtiliyor. Teorik olarak, kanat oyuncusunun bir sezon daha Paris'te kalması ve ardından 2027'de, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala daha uygun bir bedelle alınabilir hale gelmesi de mümkün.





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Bu arada transfer piyasasındaki bir başka domino taşı, Barcola dosyasında yeni bir hareketlilik yaratabilir ya da yaratmayabilir. Gelen bilgilere göre PSG, RB Leipzig'den Yan Diomande ile anlaşmaya vardı, ancak Fildişi Sahilli oyuncunun Real Madrid ile de oldukça ileri aşamada olduğu ve Manchester City'nin de cazip bir teklif sunduğu belirtiliyor.

PSG'ye veda mı? Bradley Barcola ve belirleyici domino taşı Yan Diomande

PSG, aslında satmaya niyetli olmayan Leipzig'i bir satışa ikna edebilirse ve Diomande'yi alırsa, bu durum Barcola'nın ayrılık isteğinin önünü açar. Böylece Paris ekibi hücum hattındaki kadro genişliğini korumuş olur ve ayrıca bu yaz transfer geliri elde etmeye daha fazla odaklanmak zorunda kalır. PSG, Diomande'yi alamaz ve başka bir kanat oyuncusu da transfer etmezse, bu durum Barcola'nın ayrılığını doğal olarak zorlaştırır. Sonuçta Paris kulübü Barcola'yı kadrosunda tutmak istiyor ve son dönemde sık sık ilk 11'de oynayan, önemli maçlarda da sonradan oyuna girerek takıma katkı sağlayabilen bir oyuncuyu kolay kolay bırakmayacaktır.

Barcola, 2023'te 45 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'dan Fransa'nın başkentine transfer olmuştu. O tarihten bu yana sürekli ilk 11 ile ilk hamle oyuncusu arasında gidip geldi; geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta 13 gol ve yedi asist üretti. Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nda son dönemde zaman zaman ilk 11 oyuncusu, zaman zaman ise lüks yedek olarak görev yaptı ve sık sık ikna edici performanslar sergiledi. Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan takım adına turnuvadaki sekiz maçta üç gol attı ve bir asist yaptı.