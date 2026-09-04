Robert Andrich’in Almanya’daki tüm futbolseverlerin dikkatini çekmesinin üzerinden yalnızca iki yıl geçti: Kendi evindeki Avrupa Şampiyonası’nda, o dönem takımın teknik direktörü olan Julian Nagelsmann’ın ekibinin her maçına, bir bakıma sürpriz şekilde ilk 11’de başladı; pembe saçlarıyla görsel olarak, tavizsiz ikili mücadele gücüyle de sportif açıdan öne çıktı. Toni Kroos ve İlkay Gündoğan gibi sanatçı ruhlu ve oyunu dağıtan isimlerin arkasını topladı, DFB Takımı ise dramatik bir şekilde çeyrek finalde, daha sonra Avrupa şampiyonu olacak İspanya’ya elendi.









Artık Andrich’e milli takımda ihtiyaç duyulmuyor; bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için Nagelsmann tarafından kadroya çağrılmadı. Kulüpte de geleceği giderek kararmıştı: Bayer’in, hayal kırıklığı yaratan geçen sezonu Bundesliga’yı altıncı sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdığı dönemin ardından, Carles Martinez yeni teknik direktör olarak Ren kıyısında görevi devraldı. İspanyol çalıştırıcı da kısa sürede Andrich’e güvenmediğini net biçimde ortaya koydu.

Ağustos ortasında kaptanlık pazubandını ondan aldı ve Edmond Tapsoba’ya verdi. Martinez, “Şu anda durum şu ki, orta sahadaki bu pozisyonda öncelikle daha çok yan rolde yer alıyor” dedi ve ekledi: “En azından artık nerede durduğunu biliyor. Böylece kendisi için en iyisinin ve bizim için en iyisinin ne olabileceğine hazırlanabilir.” Teknik direktör açısından herkes için en iyisinin ne olacağı da böylece açık hale gelmişti: ayrılık.

Andrich’in durumu, bir dönem Bayern Münih’te Leon Goretzka’nın yaşadıklarını hatırlatıyor. Goretzka’ya da 2024 yazında teknik direktör Vincent Kompany ve Bayern yöneticileri tarafından, onu ayrılığa ikna etmek için yalnızca yedek kulübesi perspektifi gösterilmişti.

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Andrich’in kaptanlıktan alınmasının ardından sahneye ilk kez eşi Alicia çıktı. Elbette kocasının gözden düşürüldüğü haberini almıştı ve sadece tek bir cümle paylaştı; üstelik bunu yerinde bir tercihle İspanyolca yaptı ki Carles Martinez gibi teknik direktörler de bunu sorunsuz anlayabilsin: “Karma bunu halledecek.” Sonrasında sosyal medyada bunun bu konuyla ilgili olduğunu reddetti, ancak tam da bu yüzden konu daha da büyüdü.

Andrich konusu Frankfurt ve Leipzig cephesinde somutlaşmıyor

Robert Andrich de, muhtemelen eşi gibi, bu yeni yan rolle barışmak istemedi. Bu nedenle iddialara göre Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig gibi Bundesliga kulüpleri fırsat kollamaya başladı ve 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sordu. Ancak geçen hafta sonu öncesinde konu henüz gerçekten somutlaşmamıştı; bu yüzden Carles Martinez’in Elversberg’deki Bundesliga açılışı öncesi basın toplantısı yeni tartışma malzemesi sundu.

Teknik adama, Andrich’le sezon içindeki rolü hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda, bozuk bir İngilizceyle şu yanıtı verdi: “Dürüst olmak gerekirse onunla konuşmuyorum.” Önünde yan rol ve teknik adamla doğrudan bir iletişim olmaması... Geçen cuma itibarıyla her şey Andrich’in hızlı bir ayrılığına işaret ediyordu.

Ancak ardından Bayer’in Elversberg’deki Bundesliga başlangıcı geldi ve konuk ekip 2-3’lük yenilgiye giden yolda daha onuncu dakika bile dolmadan 0-2 geri düştü. Sonrasında Alicia Andrich ikinci kez sahne aldı: kicker’ın “Petkov tarih yazdı: Elversberg için ilk BL golü” paylaşımını beğendi, ancak birkaç saat sonra bu beğeniyi geri çekti. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Andrich olmadan Leverkusen ekibi için yeni yükselen rakip karşısında işler olabilecek en kötü şekilde gitti ve anlaşılan bu durum eşinin en azından kısa süreliğine hoşuna gitti.

Robert Andrich’e Bayer’de yeniden ihtiyaç var mı?

Hayal kırıklığı yaratan yenilginin, Leverkusen yönetiminin kısa süre sonra Andrich konusunda yaptığı dönüşün nedeni olup olmadığı sorusu cevapsız kalacak, ancak bunun böyle olduğu varsayılabilir. Ayrıca Bayer’in defansif orta saha oyuncularından Exequiel Palacios da Premier League’in yeni ekibi Ipswich’e gitmişti. Merkez için bir diğer aday Kennet Eichhorn’un da uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve Equi Fernandez’in Elversberg’de güçlü hazırlık döneminin devamını getirememesiyle birlikte, Robert Andrich bir anda yeniden ihtiyaç duyulan isim haline geldi. Carles Martinez yenilginin ardından, “O burada. Takımımızın lider oyuncularından biri” dedi. Ve “lider oyuncu” ifadesi bir anda “yan rol”den çok farklı duyulmaya başladı.

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Bununla birlikte teknik direktör, Andrich’le konuşmadığı yönündeki sözünü yanlış ifade ettiğini de vurguladı: “Evet, Robert’la konuşmadığımı söyledim. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıydı: Exequiel Palacios ayrıldıktan sonra onunla henüz yeniden konuşmadım” diyerek cumartesi günü açıklık getirdi. Sözlü geri adımın ardından pazartesi günü kicker’dan gelen haberde, Robert Andrich’in sansasyonel bir geri dönüşle kulüpten ayrılmayacağı ve Bayer’de kalacağı belirtildi.

Alicia Andrich’in duyurduğu gibi sıkça dile getirilen karma mı bu fikir değişikliğini tetikledi, bu tartışmalı. Futbolda çok şey çok hızlı değişebilir ve Robert Andrich bunun bir sonraki kanıtı olabilir. Bu arada Leon Goretzka da 2024 sonbaharının sonlarına doğru, Bayern Münih’te birkaç ay yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden ön plana çıkmıştı. Geçen sezon ise bir anda Bayern’de yeniden ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmuştu; şimdi de Aston Villa’ya transfer oldu. Tıpkı Robert Andrich’in şimdi yaşadığı gibi, sözlü olarak kapının önüne konulmasının üzerinden iki yıl geçmişti.