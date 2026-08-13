Niko Kovac ile Maximilian Beier sık sık konuşuyor, bunu Alman milli oyuncu bir süre önce zaten açıklamıştı. Ve bu sırada Borussia Dortmund teknik direktörünün kendisini "daha iyi bir oyuncu yaptığını" da söylemişti.

Beier, Hırvat teknik adam yönetiminde şu ana kadar 63 maça çıktı. Kariyerinde hiçbir başka teknik direktörün altında 23 yaşındaki oyuncu daha fazla resmi maçta forma giymedi. Bu süreçte 16 gol ve 14 asistlik katkı verdi; bunlar güçlü rakamlar.

Şimdi ise Ruhr Nachrichten'e göre yakın geçmişte Beier ile Kovac arasında bir görüşme daha yapıldı. Sonuç ise Beier'in bu yaz hazırlık döneminde FC Tokyo'ya karşı (1:0) ve Arsenal'e karşı (3:2) çıktığı iki hazırlık maçında da görüldü: Kovac, Beier'i topsuz oyunda beşli savunmayı tamamlayan sol veya sağ kanat beki olarak düşünüyor.

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Niko Kovac, BVB'de Maximilian Beier'i kanat beki olarak düşünüyor

Beier bu rolü, o dönemde yalnızca sol kanatta olmak üzere, geçen sezonun son altı Bundesliga maçının dördünde zaten oynadı. Bu pozisyonda istikrarlı performanslar sergiledi, çok büyük bir yükseliş ya da düşüş göstermeden. Bu dört karşılaşmada iki asist ve bir gol üretti.

Bunun böyle devam edecek olması, Kovac adına aynı anda hem dikkat çekici hem de tartışmalı bir tercih. Beier'in bundan çok büyük memnuniyet duyacağını söylemek zor. Beier, BVB'nin Asya turu sırasında, "Kendimi bildim bileli hep önde oynadım ve en rahat hissettiğim yer de orası" demişti. Ancak bu açıklamasına görev bilinci taşıyan şu cümleyle başlamıştı: "Sol ya da sağ bekte de oynamayı çok seviyorum, şu ana kadar çok sık olmadı ama orada da oynayabilirim."

Kovac'a kalırsa Beier'in görünüşe göre bu şart kipini unutması gerekiyor; belli ki kanat bekliğiyle barışmak zorunda kalacak. 54 yaşındaki teknik adam, Beier'in çalışma ahlakını ve çok yönlülüğünü beğeniyor. "O, takımımızın önemli oyuncularından biri. Birden fazla pozisyonda oynayabilen biri. Maxi, kendi benliğini geri planda tutan bir oyuncu. Takıma yardım etmek istiyor ve hem önde hem de kanatlarda gerçekten çok iyi oynayabildiğini de kanıtladı. Nerede oynarsa oynasın Maxi'nin her şeyini vereceğini biliyorum."

Maximilian Beier'in güçlü yönleri neler?

Hem teknik direktör hem de Beier'in "kaderi" açısından belirleyici nokta tam olarak bu olabilir: Beier'in oyunun iki yönündeki muazzam yoğunluğu. Ancak bu güçlü yön, eski Hoffenheimlı için bir dezavantaja dönüşüyor; çünkü bu nedenle gelecekte, profilinin aslında gerektirdiği yerde, yani hücumdaki merkez pozisyonda kullanılmıyor.

Beier aylar önce, "Benim kağıdımda sadece bir sayı vardı: on numara" demişti. Sözünü ettiği şey, Kovac'ın göreve gelmesinin ardından oyunculara dağıttığı bir not kağıdıydı. Oyunculardan oraya en sevdikleri pozisyonu yazmaları istenmişti. Çift santrforda ya da merkezde ve hücum lideri Serhou Guirassy'nin arkasındaki yarım alanlarda ikinci forvet olarak; Beier kendisini burada görüyor.

Kovac onu kanada göndererek Beier'in koşu yollarını fazlasıyla geride bir başlangıç pozisyonundan başlatıyor. Böylece Beier'i normalde sahip olduğu güçlü yönlerden mahrum bırakıyor, çünkü o bölgede rakip kaleye çok uzak kalıyor. Derine yaptığı dinamik koşular, ceza sahasındaki boş alanlara atakları ve gol tehdidi bu şekilde en iyi biçimde ortaya çıkamıyor.

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Maximilian Beier neden bir kanat beki değil?

Bu özellikler hızla göze çarpıyor, ancak Beier'in bir başka büyük artısı daha var ve bu daha çok göze batmadan ortaya çıkıyor: oyunu çok iyi anlaması. Beier birçok akıllı koşu yapıyor, özellikle de pres sırasındaki baskı davranışı mükemmel. Alan hissi çok güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve her zaman takım için oynuyor.

Buna karşılık Beier, bir kanat bekinin gereklilik profiline pek yaklaşmıyor. Geriye koşularda onda taktiksel ve savunmaya dair eksikler zaten görülüyordu, ancak bir hücum oyuncusu olarak yetiştirildiği düşünülürse bu şaşırtıcı değil. İyi bir savunma emniyeti, hat içindeki pozisyon alış ya da derin bölgelerden yüksek kaliteli ortalar gibi pozisyona özgü özellikler Beier'in repertuvarında yer almıyor.

Beier'in ne oyuna genişlik katabilen bir oyuncu ne de bire birde adam eksiltebilen bir driplingleyici olmadığı, kanat beki olarak yaptığı aksiyonlardan da açıkça görülüyordu. Çünkü Beier orada her zaman içeri kat etmeye ve merkeze giden bir yol bulmaya çalışıyor. Zaten gitmek istediği ve gitmesi gereken yer de orası, çünkü bir bakıma onun doğal ortamı merkez. Başarılı aksiyonlar için merkezde daha büyük şansa sahip olduğunu biliyor.

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Niko Kovac'ın Maximilian Beier kullanımı Thomas Müller'i hatırlatıyor

Tıpkı bir zamanlar Bayern Münih'te Thomas Müller gibi, Beier de bir alan yorumcusu. Durumları hızlı okuyor, ne zaman ara alana bir pasın mümkün olacağını ya da oyunun ne zaman hızlandırılabileceğini fark ediyor. Bu hareketler ve koşularla kendisini pas opsiyonu haline getiriyor ya da takım arkadaşlarına alan açmak için rakipleri üzerine çekiyor. Kovac, Beier'i ters ayaklı bir kanat beki olarak kullandığında ise bunların tümü çeşitliliğiyle birlikte frenleniyor.

Bu arada Müller, onun döneminde Münih'te 60 kez sahaya çıktı. Bu maçların 19'unda, Bayern efsanesini 4-3-3'te sağ kanatta oynattı. Müller'in öncesinde ve sonrasında olağanüstü yorumladığı ikinci forvet ya da serbest 10 numara pozisyonunu ise Kovac ortadan kaldırmıştı. Sonuç olarak kanatta Müller'in güçlü yönleri etkisiz kaldı, çünkü ona hız ve dribbling gücü eksikti. Bu nedenle Müller, Alman rekor şampiyonunda Kovac döneminde giderek daha sık yedek kulübesine mahkum oldu, efsanevi "Notnagel" sözü ortaya çıktı ve teknik direktör ile oyuncu arasında açık bir kopuş yaşandı.

İşin insani boyutu bir kenara bırakıldığında Beier'in durumu da çok farklı değil. Kovac, onun bireysel içgüdülerini kendi sistem sadakati uğruna feda ediyor ve böylece savunma ihtiyacını tatmin ediyor. Takım için oynama anlayışını, alışık olmadığı pozisyonlardaki özel görevlerle ödüllendiriyor. Beier'in bunu hiç şikayet etmeden kabul etmesi karakteri adına takdire şayan. Ancak taktik açıdan Kovac'ın bu hamlesi yine de yanlış bir yol.