Niko Kovac ile Maximilian Beier sık sık konuşuyor; bunu Alman milli futbolcu zaten bir süre önce açıklamıştı. Bu sırada Borussia Dortmund teknik direktörünün kendisini "daha iyi bir oyuncu yaptığını" da söylemişti.

Beier, Hırvat teknik adamın yönetiminde şu ana kadar 63 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde başka hiçbir teknik direktörle bu kadar fazla resmi maçta forma giymedi. Bu süreçte hanesine 16 gol ve 14 asist yazıldı; bunlar güçlü rakamlar.

Şimdi ise Ruhr Nachrichten'e göre yakın geçmişte Beier ile Kovac arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sonucu da Beier'in bu yaz hazırlık döneminde FC Tokyo'ya karşı (1:0) ve FC Arsenal'e karşı (3:2) oynadığı iki hazırlık maçında da görüldü: Kovac, Beier'i topsuz oyunda beşli savunmayı tamamlayan sol ya da sağ kanat beki olarak düşünüyor.

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Niko Kovac, BVB'de Maximilian Beier'i kanat beki olarak düşünüyor

Beier bu rolü, o dönemde yalnızca sol kanatta olmak üzere, geçen sezonun son altı Bundesliga maçının dördünde zaten üstlenmişti. Beier bu pozisyonda çok büyük iniş çıkışlar yaşamadan sağlam performanslar sergiledi. Bu dört karşılaşmada iki asist ve bir gol üretti.

Bunun böyle devam edecek olması, Kovac adına hem dikkate değer hem de bir o kadar tartışmalı bir tercih. Beier'in bundan özel bir memnuniyet duyacağını söylemek zor. Beier, BVB'nin Asya turu sırasında, "Kendimi bildim bileli hep önde oynadım ve kendimi en rahat orada hissediyorum" demişti. Ancak sözlerine önce görev bilinci taşıyan şu cümleyle başlamıştı: "Solda ya da sağda geride de oynamayı çok seviyorum, şu ana kadar çok sık olmadı ama orada da oynayabilirim."

İş Kovac'a kalırsa, görünüşe bakılırsa Beier bu şart kipini unutabilir; muhtemelen kanatta bu rolle barışmak zorunda kalacak. 54 yaşındaki teknik adam, Beier'in çalışma ahlakını ve çok yönlülüğünü beğeniyor. "O takımımızın önemli oyuncularından biri. Birden fazla pozisyonda oynayabilen bir isim. Maxi, kendi benliğini geri plana atan bir oyuncu. Takıma yardım etmek istiyor ve hem önde hem de kenarlarda gerçekten çok iyi oynayabildiğini de gösterdi. Maxi'nin nerede oynarsa oynasın her şeyini vereceğini biliyorum."

Maximilian Beier'in güçlü yönleri neler?

Teknik direktör açısından da Beier'in "kaderi" açısından da belirleyici nokta bu olsa gerek: Beier'in oyunun iki yönündeki muazzam yoğunluğu. Ancak bu güçlü yön, eski Hoffenheimlı için dezavantaja dönüşüyor; çünkü bu nedenle gelecekte aslında profiline göre oynaması gereken yerde, yani hücumdaki merkez pozisyonda kullanılmayabilir.

Beier aylar önce, "Benim için orada sadece bir sayı vardı: on" demişti. Burada kastedilen, Kovac'ın göreve gelmesinin ardından oyunculara dağıttığı bir kağıttı. Oyunculardan oraya en sevdikleri pozisyonu yazmaları istenmişti. Çift forvette ya da merkezde ve santrfor Serhou Guirassy'nin arkasındaki yarı alanlarda ikinci forvet olarak; Beier kendisini burada görüyor.

Kovac onu kanada göndererek Beier'in koşu yollarını fazlasıyla derin bir başlangıç pozisyonundan başlatıyor. Böylece Beier'i diğer güçlü yönlerinden mahrum bırakıyor, çünkü burada rakip kaleye fazlasıyla uzak kalıyor. Derine yaptığı dinamik koşular, ceza sahasındaki alanlara saldırması ve gol tehdidi bu şekilde en iyi biçimde ortaya çıkamıyor.

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Maximilian Beier neden bir kanat beki değil?

Bu yetenekleri hızla fark ediliyor, ancak Beier'in bir diğer büyük gücü daha var ve o biraz daha gösterişsiz biçimde ortaya çıkıyor: oyunu yüksek seviyede anlama becerisi. Beier çok sayıda akıllı koşu yapıyor; özellikle de pres sırasında baskıya çıkış davranışı mükemmel. Alan hissi harika, pozisyon bilgisi iyi ve her zaman takım için oynuyor.

Buna karşılık Beier, bir kanat bekinin gereklilik profiline pek yaklaşmıyor. Geriye koşularda daha önce de taktik ve savunma kaynaklı eksikleri ortaya çıkmıştı, ancak bir hücum oyuncusu olarak yetiştirildiği düşünülürse bu şaşırtıcı değil. İyi savunma emniyeti, hat içindeki pozisyon alma ve derin bölgelerden yüksek kaliteli orta yapma gibi pozisyona özgü özellikler Beier'in repertuvarında yer almıyor.

Beier'in ne oyuna genişlik katabilen bir oyuncu ne de bire birde adam geçen bir driblingci olmadığı, kanat beki olarak sergilediği aksiyonlardan da anlaşılıyordu. Çünkü Beier orada sürekli içe kat etmeye ve merkeze giden bir yol bulmaya çalışıyor. Zaten gitmek istediği ve gitmesi gereken yer de orası, çünkü bir bakıma onun doğal ortamı orası. Başarılı aksiyonlar için merkezde daha büyük şansa sahip olduğunu biliyor.

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Niko Kovac'ın Maximilian Beier'e yaklaşımı Thomas Müller'i hatırlatıyor

Tıpkı bir dönem FC Bayern'deki Thomas Müller gibi, Beier de bir alan yorumcusu. Durumları çabuk okuyor, ara boşluğa ne zaman pas atılabileceğini ya da oyunun ne zaman hızlandırılabileceğini seziyor. Bu hareketleri ve koşularıyla ya kendisini pas opsiyonu haline getiriyor ya da takım arkadaşlarına alan açmak için rakip oyuncuları üzerine çekiyor. Kovac, Beier'i ters ayaklı bir kanat beki olarak kullandığında tüm bunların çeşitliliği törpüleniyor.

Müller bu arada onun döneminde Münih'te tam 60 kez sahaya çıktı. Bu maçların 19'unda, FC Bayern efsanesini 4-3-3'te sağ açık olarak oynattı. Müller'in daha önce ve daha sonra olağanüstü yorumladığı ikinci forvet ya da serbest 10 numara pozisyonunu ise Kovac ortadan kaldırmıştı. Sonuç olarak kenarda Müller'in güçlü yanları etkisiz kaldı, çünkü ona hız ve dribling gücü eksikti. Bu nedenle Müller, Alman rekor şampiyonunda Kovac döneminde giderek daha sık yedek kulübesine mahkum oldu, efsanevi "Notnagel" sözü ortaya çıktı ve teknik adam ile oyuncu arasında açık bir kopuş yaşandı.

İnsani boyut bir kenara bırakıldığında, Beier'in durumu da tamamen farklı değil. Kovac, kendi sistem sadakati uğruna onun bireysel içgüdülerini feda ediyor ve böylece savunma ihtiyacını tatmin ediyor. Takım için oynama anlayışını, alışık olmadığı pozisyonlardaki özel görevlerle ödüllendiriyor. Beier'in bunu hiç şikayet etmeden kabul etmesi karakteri adına övgüyü hak ediyor. Ancak taktik açıdan bakıldığında Kovac'ın bu hamlesi yine de çıkmaz bir yol.