Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre golcü oyuncu, yeni sözleşmesine bir çıkış maddesi eklenmesini yeniden talep ediyor. Kane'in bununla Premier League'e dönüş için kendisine bir arka kapı açık tutmak istediği belirtiliyor.

Ancak bununla da sınırlı değil: İngiltere Milli Takımı kaptanı, Tottenham Hotspur için sözde bir matching right konusunda da ısrar ediyor. Buna göre Bayern'in Kane için bir teklifi kabul etmesi halinde eski kulübü aynı şartlarla karşılık verebilecek.

Romano'ya göre Kane'in talepleri yine de bir engel teşkil etmiyor. Sözleşme uzatmanın hâlâ yalnızca bir zaman meselesi olduğu ifade ediliyor. Alman rekor şampiyonu ile İngiliz oyuncunun, 2027'ye kadar devam eden sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşacağına dair uzun süredir neredeyse hiç şüphe bulunmuyor.

Harry Kane'in yeni sözleşmesi ne kadar süreli olacak?

FCB denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge kısa süre önce Abendzeitung'a yaptığı açıklamada, "Harry'nin kardeşi ve babası şu anda Jan-Christian Dreesen ile görüşüyor. İyi bir çözüm bulacakları konusunda iyimserim" dedi ve aynı zamanda Kane'in ilerleyen yaşının sözleşme süresini etkilemeyeceğine dair bir "istisna" ihtimalini ortaya koydu. Yakın geçmişte 30 yaş üstü diğer oyuncuların aksine, 33 yaşındaki futbolcuyu yalnızca bir yıllık sözleşme beklemiyor. Bunun yerine en az 2029'a kadar bir uzatma gündemde.

Kane de son olarak yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını ima etmişti. İngiliz gazetesi Independent'a konuşan yıldız oyuncu, "İyi görüşmeler yapıyoruz ve oldukça yakınız" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hâlâ halletmemiz gereken birkaç şey var. Bir haber gelmesinin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum." Kane, "takımda, teknik direktörle ve bu ortamda kendini çok rahat hissettiğini" söyledi.

Kane, 2023 yazında 95 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'dan Bayern'e transfer olmuştu ve o günden bu yana Bundesliga'da 98 maçta 101 gol gibi etkileyici bir istatistik yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 karşılaşmada 34 kez fileleri havalandırdı. Kane ayrıca bu yıl Ballon d'Or için favoriler arasında yer alıyor; zira Bayern ve İngiltere adına kaydettiği toplam 73 golle Altın Ayakkabı'nın sahibi olmuştu.

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