FC Barcelona, LaLiga'da liderliği yeniden ele geçirdi. Katalan ekibi, Spotify Camp Nou'da ligin alt sıralarındaki Deportivo Alavés'e karşı üstün bir oyun sergiledi ve rakibini 6-1'lik yenilgiyle Bask Bölgesi'ne gönderdi. Barcelona'nın puanı, Atlético Madrid'den iki, pazar günü Racing Santander'e konuk olacak Real Madrid'den ise altı fazla.

Barcelona'da Frenkie de Jong, dikkat çekici biçimde maça stoper olarak başladı. Hollanda milli futbolcusu böylece orta sahada Pedri'nin de aralarında bulunduğu oyunculara yer açtı. Maçın kilidini açan da Pedri'nin harika ara pası oldu. Topla çok tehlikeli bir pozisyonda buluşan Fermín López pasını yana çıkardı, Raphinha da kolayca fileleri buldu: 1-0.

Barcelona, gole rağmen maçın ilk bölümünde tam anlamıyla konsantre değildi. Alavés bu bölümde birkaç kez gol bulabilirdi. Abderrahmane Rebbach çok elverişli bir pozisyonda topu az farkla üstten dışarı gönderirken kaleci Joan García, Ángel Pérez'in yakın köşeye yönelen şutunu kurtardı.

Barcelona biraz daha tempoyu artırdı ve kısa süre sonra skoru 2-0'a getirdi. Lamine Yamal, Fermín'in koşusunu iyi değerlendirdi. Takım arkadaşı da zor bir açıdan, güven vermeyen kaleci Antonio Sivera'yı geçerek topu ağlara gönderdi. Fermín, 3-0'lık golde de önemli rol oynadı. Sol ayaklı oyuncunun pasını alan Raphinha, güzel bir plaseyle golü buldu.

İlk yarıda goller bununla sınırlı kalmadı. Fermín, João Cancelo'yu buldu; Cancelo da Yamal'ın önündeki boşluğu gördü. Yamal, ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşla Barcelona taraftarlarını bir kez daha sevindirdi: 4-0.

Barcelona ikinci yarıda yine tempoyu biraz düşürdü ancak Alavés, Katalan ekibinin iki gol daha atmasını engelleyemedi. Önce Yamal, Sivera'yı aşırtma vuruşuyla geçerek skoru 5-0'a taşıdı. Golü ilk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de pozisyonda ofsayt olmadığı anlaşıldı.

Bitime on dakika kala Anthony Gordon da skora katkı yaptı. Kısa süre önce Yamal'ın yerine oyuna giren İngiliz futbolcu, soğukkanlılığını koruyarak topu güzel bir aşırtmayla Sivera'nın üzerinden ağlara gönderdi. Alavés ise teselli golünü buldu. Eski Real Madrid forveti Mariano Díaz, maçın skorunu 6-1 olarak belirledi.