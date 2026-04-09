FC Barcelona, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Barca maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

FC Barcelona bu sezon yine birçok turnuvada mücadeleye hazırlanıyor: Katalanlar, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve Süper Kupa'da şampiyonluk için mücadele edecek.

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve Supercopa maçları: Ücretsiz TV ve canlı yayın

La Liga, Almanya'da DAZN tarafından özel olarak yayınlanmaktadır. Bu yayın hizmeti, kurulduğu günden bu yana İspanya Ligi'nin yayın haklarına sahiptir ve Katalan takımının tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak tam uzunlukta yayınlamaktadır.

Hangi aboneliği seçerseniz seçin fark etmez: La Liga her iki pakete de dahildir.

Aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli – en azından şimdilik. Haftada bir Salı günü oynanan maç Prime Video'da yayınlanırken, diğer tüm maçlar DAZN'de yayınlanıyor.

Yani salı günleri yayın programına mutlaka göz atmalısınız, çarşamba günleri ise her zaman DAZN'i izleyebilirsiniz.

Son olarak kupalar: Copa del Rey de 2028/29 sezonu sonuna kadar DAZN'de yayınlanacak. Kanal, hakları kısa süre önce satın aldı.

Supercopa, Sportdigital FUSSBALL tarafından yayınlanıyor; bu hizmetin Supercopa yayınları ayrıca MagentaSport ve DAZN paketlerine de dahil.

