FC Barcelona, Yamal'ın sakatlığından yılmadı ve Real Madrid'e büyük bir fark attı

FC Barcelona, Çarşamba günü İspanya şampiyonluğu yarışında hiçbir hata yapmadı. Lig lideri, Celta de Vigo'yu 1-0 mağlup etti ve takipçisi Real Madrid'in 9 puan önüne geçti. Maçın tek olumsuz yanı, Lamine Yamal'ın erken sakatlığıydı.

Yamal, ilk yarının son dakikalarında Celta de Vigo'nun ceza sahası içinde yere düştü, bu sırada takım arkadaşları penaltıdan gelen 1-0'lık golü kutlamaya çalışıyordu. Özellikle Raphinha, forvet arkadaşının durumundan endişeli görünüyordu. Görüntülerde, Yamal'ın penaltıdan hemen sonra Barcelona yedek kulübesine doğru bir hareket yaptığı görülüyor. Birkaç güzel hareket sergileyen golcü kanat oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick tarafından hemen oyundan alındı.

Değişikliğin hemen ardından Spotify Camp Nou'daki maç durdu. Ziggo yorumcusu Sierd de Vos, seyircilerden birinin kalp rahatsızlığı geçirdiğini bildirdi. Bu sırada Flick oyuncularına talimatlar verirken, her iki takımın oyuncuları da birbirleriyle konuşuyordu. Seyirciler ise Barcelona - Celta de Vigo maçındaki gecikmenin nedenini merak ediyordu. Bu ara nedeniyle ilk yarı sonunda bir saat sürdü.

60.000 seyirci, ikinci yarıda da sabırlı ve pozisyon oyunuyla ikinci golü arayan dominant bir Barcelona gördü. Ferran Torres'in güzel bir vole vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle skor 2-0 olmuş gibi görünüyordu. Ancak VAR kontrolünün ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Böylece Celta de Vigo hayatta kaldı ve Joan García'nın kaçan bir oyuncuyu gol atmaktan alıkoyması şanssızlık oldu.

Maçın son dakikalarında oyuna giren Frenkie de Jong, Barcelona formasıyla 293. maçına çıkarak bir rekor kırdı. Eski rekor, 292 maçla Phillip Cocu'ya aitti. Flick'in takımı, Hollandalı oyuncunun sahada olmasıyla topu dolaştırmaya devam etti ve konuk takımın savunmasının arkasında boşluklar açılmasını umdu.

Barcelona'nın üstünlüğü maçın son dakikalarında tehlikeye girmedi ve Real Madrid ile arasındaki puan farkı yeniden dokuz oldu. LaLiga'da altı hafta kaldı. Lider takım, cumartesi günü altıncı sıradaki Getafe'yi konuk edecek.