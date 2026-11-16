FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekip, La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara ilişkin kısa bir rehber hazırladık.

Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçları televizyonda veya internet üzerinden hangi kanallarda canlı yayınlanacak?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası maçları: Şifresiz televizyon ve internet yayını bilgileri

La Liga, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayına başladığından bu yana İspanya liginin yayın haklarını elinde bulunduran platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak izleyicilerle buluşturuyor.

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Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakette de yer alıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

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Şampiyonlar Ligi için de durum neredeyse aynı. Salı gecesi oynanan maçlardan biri Prime Video'da, geri kalanlar ise DAZN'da yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya abone olunve salı gecesi yalnızca bu platformda yayınlanan seçili maçı izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

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Son olarak kupa organizasyonlarına bakalım: Yayın hakları kısa süre önce alınan İspanya Kral Kupası da DAZN'da yayınlanıyor ve 2028/29 sezonunun sonuna kadar bu platformda kalacak.

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İspanya Süper Kupası Sportdigital FUSSBALL'da yayınlanacak. Platformun İspanya Süper Kupası yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek.

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayınlıyor? Kulübe genel bakış

Kuruluş tarihi 29 Kasım 1899 La Liga şampiyonlukları 28 Kupa zaferleri: 32 32 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları 5 En çok maça çıkan oyuncu Lionel Messi

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