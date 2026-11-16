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FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri tek bakışta: Barcelona'nın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Barcelona
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Kupa Del Rey

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası veya İspanya Süper Kupası maçlarını canlı olarak nereden izleyebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekip, La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.  

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara ilişkin kısa bir rehber hazırladık.

Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçları televizyonda veya internet üzerinden hangi kanallarda canlı yayınlanacak?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası maçları: Şifresiz televizyon ve internet yayını bilgileri

La Liga, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayına başladığından bu yana İspanya liginin yayın haklarını elinde bulunduran platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak izleyicilerle buluşturuyor.

Size uygun paketi seçinve hemen abone olun!

Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakette de yer alıyor.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

22 Kas 2026

VIL

VIL

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Şampiyonlar Ligi için de durum neredeyse aynı. Salı gecesi oynanan maçlardan biri Prime Video'da, geri kalanlar ise DAZN'da yayınlanıyor. 

Amazon Prime Video'ya abone olunve salı gecesi yalnızca bu platformda yayınlanan seçili maçı izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

FC BarcelonaGetty

Son olarak kupa organizasyonlarına bakalım: Yayın hakları kısa süre önce alınan İspanya Kral Kupası da DAZN'da yayınlanıyor ve 2028/29 sezonunun sonuna kadar bu platformda kalacak.

Hemen kaydolun veaylık yalnızca 7,95 €'dan başlayan MagentaSport aboneliğinizi alın.

İspanya Süper Kupası Sportdigital FUSSBALL'da yayınlanacak. Platformun İspanya Süper Kupası yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek. 

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayınlıyor? Kulübe genel bakış

Kuruluş tarihi29 Kasım 1899
La Liga şampiyonlukları28
Kupa zaferleri: 3232
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları5
En çok maça çıkan oyuncuLionel Messi

Barcelona'nın ayrıntılı pas oyununu ve taktiksel gelişimini canlı izlemek, akıcı hücum futbolundan hoşlanan taraftarlar için her zaman büyük bir keyif. Maç seçimlerinizi rekabetçi bahis oranı marjları sunan, tamamen optimize edilmiş bir platformda yaptığınızdan emin olmak için önde gelen operatörleri karşılaştırmanız şart. Oyun deneyiminizi geliştirmek için Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmemize göz atın.

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