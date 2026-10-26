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FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona'nın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Barcelona
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Kupa Del Rey

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası veya İspanya Süper Kupası maçlarını canlı nereden izleyebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekibi La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluk hedefliyor.  

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara ilişkin kısa bir rehber.

Tüm yayın bilgileri bir arada: Barcelona maçları hangi kanallarda canlı yayımlanacak veya internet üzerinden izlenebilecek?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası maçları: Şifresiz televizyon ve internet yayınları

Almanya'da La Liga'nın yayın hakları yalnızca DAZN'da bulunuyor. İspanya liginin yayın haklarını faaliyete geçtiğinden beri elinde tutan platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak yayımlıyor.

Size uygun paketi seçinve bugün abone olun!

Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakette de yer alıyor.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Şampiyonlar Ligi için de neredeyse aynı durum geçerli. Salı gecesi oynanan bir maç Prime Video'da, geri kalan maçlar ise DAZN'da yayımlanıyor. 

Amazon Prime Video'ya abone olunve yalnızca bu platformda yayımlanan salı gecesinin öne çıkan maçını izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

FC BarcelonaGetty

Son olarak kupa organizasyonları: Kral Kupası da DAZN'da yayımlanıyor. Yayın haklarını kısa süre önce alan platform, turnuvayı 2028/29 sezonunun sonuna kadar yayımlamaya devam edecek.

Hemen abone olun veaylık yalnızca 7,95 €'dan başlayan fiyatlarla MagentaSport aboneliğinizi alın.

İspanya Süper Kupası Sportdigital FUSSBALL'da yayımlanacak. Platformun İspanya Süper Kupası yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek. 

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir arada: Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayımlıyor? Kulübe kısa bir bakış

Kuruluş tarihi29 Kasım 1899
La Liga şampiyonluğu28
Kupa zaferi: 3232
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu5
En fazla maça çıkan oyuncuLionel Messi

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