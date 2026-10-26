FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekibi La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara ilişkin kısa bir rehber.

Tüm yayın bilgileri bir arada: Barcelona maçları hangi kanallarda canlı yayımlanacak veya internet üzerinden izlenebilecek?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası maçları: Şifresiz televizyon ve internet yayınları

Almanya'da La Liga'nın yayın hakları yalnızca DAZN'da bulunuyor. İspanya liginin yayın haklarını faaliyete geçtiğinden beri elinde tutan platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak yayımlıyor.

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Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakette de yer alıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

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Şampiyonlar Ligi için de neredeyse aynı durum geçerli. Salı gecesi oynanan bir maç Prime Video'da, geri kalan maçlar ise DAZN'da yayımlanıyor.

Amazon Prime Video'ya abone olunve yalnızca bu platformda yayımlanan salı gecesinin öne çıkan maçını izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

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Son olarak kupa organizasyonları: Kral Kupası da DAZN'da yayımlanıyor. Yayın haklarını kısa süre önce alan platform, turnuvayı 2028/29 sezonunun sonuna kadar yayımlamaya devam edecek.

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İspanya Süper Kupası Sportdigital FUSSBALL'da yayımlanacak. Platformun İspanya Süper Kupası yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek.

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir arada: Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayımlıyor? Kulübe kısa bir bakış

Kuruluş tarihi 29 Kasım 1899 La Liga şampiyonluğu 28 Kupa zaferi: 32 32 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 5 En fazla maça çıkan oyuncu Lionel Messi

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