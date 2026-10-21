FC Barcelona bu sezon yine birçok kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekibi La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluk için yarışmayı hedefliyor.

Barcelona'nın maçlarını yayınlayan kanallara dair kısa bir rehber hazırladık.

Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona'nın maçları televizyonda veya canlı yayınla hangi kanallardan izlenebilecek?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası maçları: Şifresiz televizyon ve canlı yayın bilgileri

La Liga, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın hayatına başladığından beri İspanya liginin haklarını elinde bulunduran platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak yayınlıyor.

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Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakette de yer alıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

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Şampiyonlar Ligi için de neredeyse aynı durum geçerli. Salı gecesi oynanan bir maç Prime Video'da, geri kalanı ise DAZN'da yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya abone olunve yalnızca bu platformda yayınlanan seçili salı gecesi maçını izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

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Son olarak kupa organizasyonları: Kral Kupası da DAZN'da yayınlanıyor. Yayın haklarını kısa süre önce alan platform, maçları 2028/29 sezonunun sonuna kadar göstermeye devam edecek.

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İspanya Süper Kupası Sportdigital FUSSBALL'da yayınlanacak. Bu platformun İspanya Süper Kupası yayınları MagentaSport ve DAZN'da da yer alıyor.

FC Barcelona'nın yayın bilgileri bir bakışta: Kulübün maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayınlıyor? Kulübe genel bakış

Kuruluş 29 Kasım 1899 La Liga şampiyonluğu 28 Kupa zaferi: 32 32 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 5 En çok maça çıkan oyuncu Lionel Messi

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