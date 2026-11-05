FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekibi La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluk hedefliyor.

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara dair kısa bir rehber hazırladık.

Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçları televizyonda veya canlı yayın üzerinden hangi kanallarda izlenebilecek?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa maçları: Şifresiz televizyon ve canlı yayın bilgileri

La Liga, Almanya'da yalnızca DAZN üzerinden yayınlanıyor. İspanya liginin yayın haklarını faaliyete başladığından beri elinde bulunduran platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak izleyiciyle buluşturuyor.

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Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakete de dahil.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

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Şampiyonlar Ligi için de durum neredeyse aynı. Salı gecesi oynanan bir maç Prime Video'da, geri kalan maçlar ise DAZN üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya abone olunve yalnızca bu platformda yayınlanan seçili salı gecesi maçını izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

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Son olarak kupa organizasyonları: Yayın hakları kısa süre önce alınan Kral Kupası da DAZN'da yayınlanıyor ve 2028/29 sezonunun sonuna kadar bu platformda kalacak.

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Süper Kupa, Sportdigital FUSSBALL'da yayınlanacak; platformun Süper Kupa yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek.

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir bakışta. Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayınlıyor? Kulübe genel bakış

Kuruluş tarihi 29 Kasım 1899 La Liga şampiyonlukları 28 Kupa zaferleri: 32 32 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları 5 En çok maça çıkan oyuncu Lionel Messi

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