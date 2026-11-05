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FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir arada: Barça'nın maçlarını TV'de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Barcelona
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Kupa Del Rey

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası veya İspanya Süper Kupası maçlarını canlı nereden izleyebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

FC Barcelona bu sezon yine birden fazla kulvarda mücadele ediyor: Katalan ekibi La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluk hedefliyor.  

Barcelona maçlarını yayınlayan kanallara dair kısa bir rehber hazırladık.

Tüm yayın bilgileri bir bakışta: Barcelona maçları televizyonda veya canlı yayın üzerinden hangi kanallarda izlenebilecek?

FC Barcelona'nın La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa maçları: Şifresiz televizyon ve canlı yayın bilgileri

La Liga, Almanya'da yalnızca DAZN üzerinden yayınlanıyor. İspanya liginin yayın haklarını faaliyete başladığından beri elinde bulunduran platform, Barcelona'nın tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak izleyiciyle buluşturuyor.

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Hangi aboneliği seçerseniz seçin, La Liga her iki pakete de dahil.

Gelecek maçlar
ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Şampiyonlar Ligi için de durum neredeyse aynı. Salı gecesi oynanan bir maç Prime Video'da, geri kalan maçlar ise DAZN üzerinden yayınlanıyor. 

Amazon Prime Video'ya abone olunve yalnızca bu platformda yayınlanan seçili salı gecesi maçını izleyin.

Salı günleri yayın akışını kontrol edin; çarşamba günleri ise DAZN'a yönelin.

FC BarcelonaGetty

Son olarak kupa organizasyonları: Yayın hakları kısa süre önce alınan Kral Kupası da DAZN'da yayınlanıyor ve 2028/29 sezonunun sonuna kadar bu platformda kalacak.

Hemen kaydolun veaylık yalnızca 7,95 €'dan başlayan fiyatlarla MagentaSport aboneliğinizi alın.

Süper Kupa, Sportdigital FUSSBALL'da yayınlanacak; platformun Süper Kupa yayınları MagentaSport ve DAZN üzerinden de izlenebilecek. 

FC Barcelona: Tüm yayın bilgileri bir bakışta. Barcelona maçlarını televizyonda ve internette kim canlı yayınlıyor? Kulübe genel bakış

Kuruluş tarihi29 Kasım 1899
La Liga şampiyonlukları28
Kupa zaferleri: 3232
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları5
En çok maça çıkan oyuncuLionel Messi

Barcelona'nın incelikli pas oyununu ve taktiksel gelişimini canlı izlemek, akıcı hücum futbolunu seven taraftarlar için her zaman önemli bir deneyim. Maç seçimlerinizi rekabetçi oran marjları sunan, tamamen optimize edilmiş bir platformda değerlendirmek için önde gelen operatörleri karşılaştırmak şart. Oyun deneyiminizi geliştirmek için Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmemizi inceleyin.

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