FC Barcelona ile Manchester City, Rodri transferi için anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Katalanların üçüncü teklifi kabul edildi ve 2030 ortasına kadar sözleşme imzalayacak İspanyol oyuncu, istediği transfere kavuştu.

Rodri, kendisi adına harika geçen bu yazda City’den ayrılmak istediğini kısa sürede net şekilde ortaya koydu. Dünya Kupası şampiyonu, uzun süre Real Madrid’den bir hamle bekledi ancak o kulüp bu konuya (fazla) uzun süre mesafeli kaldı.

Barcelona kısa süre önce Madridli oyuncu için 45 milyon euro değerinde ilk teklifini sundu. Rodri’nin 2027 ortasına kadar sözleşmesinin bulunduğu Manchester City, bu teklifi çöpe attı.

65 milyon euroluk teklifle Barcelona hedefe epey yaklaşmıştı. David Ornstein’a göre üçüncü teklifte 60 milyon euro garanti, 11 milyon euro ‘kolay’ bonus ve 5 milyon euro ‘zor’ bonus yer aldı ve City bu teklifi kabul etti.

Rodri, 2019’da yaklaşık 70 milyon euro karşılığında Atlético Madrid’den Manchester’a transfer olmuştu. Bunun İngilizler adına müthiş bir yatırım olduğu görüldü. Rodri, City’deki döneminde aralarında dört lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve iki FA Cup’ın da bulunduğu çok sayıda kupa kazandı. 2024’te ise treble kazanan takımın orkestra şefi olarak Ballon d’Or’u kazandı.

Barcelona, Rodri’nin yanı sıra João Cancelo ile de kadrosunu güçlendirecek. Artık 32 yaşında olan Portekizli futbolcu daha önce de iki kez kiralık olarak Katalanlar için forma giymişti.

Sağ bek, Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetti ve bonservissiz transferini tamamlamak için gelecek haftanın başında İspanya’ya gidecek. 73 kez milli olan oyuncu, Barcelona formasıyla toplam 65 maça çıktı (altı gol, dokuz asist).