FC Barcelona, Real Madrid'in puan kaybından en iyi şekilde yararlanıyor ve şampiyonluğun kokusunu alıyor

FC Barcelona, Cumartesi günü LaLiga şampiyonluk yarışında hiçbir hata yapmadı. Lider takım, Getafe'yi 2-0 mağlup ederek, Cuma günü Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak değerli puanlar kaybeden takipçisi Real Madrid'in 11 puan önüne geçti. İspanya'da geriye beş maç kalırken, şampiyonluk Barcelona için artık an meselesi gibi görünüyor.

Lamine Yamal Çarşamba günü sakatlandı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. İlk büyük fırsat, yarım saatten fazla bir süre sonra, Yamal'ın yerine sağ kanatta oynayan Roony Bardghji'nin güzel bir hareketin ardından topu az farkla dışarıya atmasıyla geldi.

Barcelona'nın 0-1'lik golü yine de ilk yarının son dakikasında geldi. Fermín López, sol kanat oyuncusu ve takım arkadaşlarının sevincine, sağ alt köşeye golü attı. Getafe'nin Coliseum Alfonso Pérez stadyumunda da devre arası verildi.

Barcelona, ikinci yarının başlarında farkı ikiye çıkarmak için sahaya çıktı. Hansi Flick, daha fazla güven sağlamak için 60. dakikada Gavi'nin yerine Frenkie de Jong'u oyuna soktu.

Marcus Rashford, maçın bitimine 15 dakika kala adından söz ettirdi. İngiliz oyuncu, güzel bir bireysel hareketin ardından skoru 0-2'ye getirdi. Böylece, zaman zaman iyi paslaşmalar yapan ve Getafe karşısında aslında zorlanmayan Barcelona, galibiyeti garantilemiş oldu.

Getafe, maçın son dakikalarında Martin Satriano'nun kafası az farkla dışarı çıkarken kendini göstermeye çalıştı. Bu, Barcelona'yı şaşırtmadı ve Flick'in takımı bu galibiyetle İspanya şampiyonluğuna doğru büyük bir adım attı.

Barcelona, gelecek hafta Osasuna deplasmanında kazanırsa şampiyonluğu garantileyebilir. Bunun için Real Madrid'in bir gün sonra Espanyol karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Diğer bir senaryo ise bir hafta sonra, Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı maçta gerçekleşebilir.