FC Barcelona ile Raphinha yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı; bunu sportif direktör Deco doğruladı. Brezilyalı oyuncu, 2028 ortasına kadar devam eden kontratını 2030 ortasına kadar uzatacak. Xavi Espart ve Marc Bernal de sözleşme yenileyecek.

Raphinha, 2022 yazında Leeds United'dan yaklaşık 60 milyon euro karşılığında transfer oldu ve bu yüksek bonservis bedelinin fazlasıyla karşılığını verdi. Sol kanat oyuncusu, kulüp adına şu ana kadar 184 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 86 gol ile 62 asist üretti.

Raphinha özellikle 2024/25 sezonundan itibaren Katalan kulübünde son derece yüksek bir seviyeye ulaştı. O sezonda 57 maçta 34 gol ve 26 asistlik performans sergiledi. Sakatlık problemleri yaşadığı bir önceki sezonda da 33 maçta 21 gol ve 8 asistle etkileyici rakamlar ortaya koydu.

Raphinha bu sezona ise sadece yedi maçta 11 gol ve 3 asistle müthiş bir başlangıç yaptı. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bir maç dışında oynadığı her karşılaşmada en az bir kez fileleri havalandırdı. Gol atamadığı o tek maçta, deplasmanda Levante'ye karşı iki asist yaptı.

Deco, bu haberi cumartesi günü bir üyeler toplantısındaki konuşması sırasında bizzat doğrularken, aynı anda Espart ve Bernal'in de kulübe daha uzun süre bağlı kalacağını duyurdu.

İdari detaylar tamamlandığında, ki Deco'ya göre bu 'gelecek hafta içinde' gerçekleşecek, üçlü resmen Spotify Camp Nou'da daha uzun süre kalacak.

Raphinha cuma günü RAC 1'e yaptığı açıklamada daha uzun süre kalmayı çok istediğini doğruladı. "Görünüşe göre önümde birkaç yıl daha var ve sözleşmemi uzatmaktan büyük mutluluk duyarım. Umarım başka bir yere gitmek zorunda kalmadan kariyerimi burada noktalayabilirim."



