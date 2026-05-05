FC Barcelona, Premier League'in yıldız oyuncusunu kapma yarışında İngiliz devlerini geride bırakmak istiyor

Sky Sports'un Salı öğleden sonra verdiği habere göre, dört İngiliz dev kulübünün ardından FC Barcelona da Eli Junior Kroupi için yapılan yarışa katıldı. AFC Bournemouth'un 19 yaşındaki forveti, Premier League'de olağanüstü bir ilk sezon geçiriyor.

Forvet, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü Kroupi, 2025 yılının başında 13 milyon euroya FC Lorient'ten transfer edildi ve 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak bu kulüpte kalmasına izin verildi.

Kroupi, bu sezonun başında Premier League'de ilk kez sahneye çıktı ve silinmez bir izlenim bıraktı. Barcelona, Fransız genç milli takım oyuncusunu tüm sezon boyunca takip ediyor ve bu genç yeteneği uzun vadede gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görüyor.

Bu ilgi şaşırtıcı değil, zira Kroupi bu sezon Premier League'de şimdiden on iki gol attı. Bu muhteşem performans, Kroupi'ye Manchester City, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'dan da ilgi kazandırdı.

Ancak Kroupi'nin 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Bournemouth, bu cevheri sadece bir yıl sonra bırakmaya pek istekli değil. Yine de The Cherries'in Kroupi'yi elinde tutmayı başarabileceği henüz belli değil, özellikle de onun imzası için bir teklif savaşı çıkarsa.

Daha önce hiçbir genç oyuncu, Premier League'deki ilk sezonunda 12'den fazla gol atmayı başaramamıştı. Geçen hafta Crystal Palace karşısında attığı sezonun 12. golüyle, Robbie Fowler (Liverpool, 1993/94) ve Robbie Keane (Coventry City, 1999/00) ile eşitlendi.

Bu sezon Premier Lig'de geriye üç maç kalmışken, Kroupi'nin rekoru kırması muhtemel görünüyor. Altıncı sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdüren Bournemouth, Fulham (deplasman), Manchester City (evinde) ve Nottingham Forest (deplasman) ile karşılaşacak.