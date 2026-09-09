Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, geçen pazar Valencia deplasmanında kendisine ait yayımlanan görüntülerden dolayı rahatsız. Katalanlar Mestalla’da son derece rahat kazandı (0-5) ve İspanyol oyuncu Valencia’dan hiç etkilenmedi. İki takım arkadaşıyla filtresiz düşüncelerini paylaştığı da görüntülere yansıdı. Rodri bu arada özür diledi.

Rodri, pazar günü 60. dakikada ve skor 0-3 iken teknik direktör Hansi Flick tarafından oyundan alındı. Movistar Plus Deportes kamerasını yedek kulübesine çevirdi; dünya şampiyonu burada yanındaki Pau Cubarsí ile konuşmaya başladı.

“Çok zayıf” diyor Rodri. “Gerçekten çok kötüler, değil mi? Of, çok zayıf. Geçen sezonu nasıl geçirdiler?” diye soruyor Rodri. “Avrupa’ya yaklaşmışlardı” diye yanıt veriyor Cubarsí. Valencia, Konferans Ligi’ne katılma hakkı için iki puan farkla geride kaldı.

Rodri görünüşe göre buna inanamıyor ve Cubarsí’nin cevabını ağzı açık dinliyor. Daha sonra Rodri, Gavi ile de konuşuyor. “İkinci yarıda orta sahayı bile geçemediler.”

Movistar görüntüleri yayımladı ve bu da Rodri’yi rahatsız etti, Valencia merkezli À Punt böyle aktarıyor. Söz konusu mecraya göre Rodri, neler olduğunu açıklamak ve özür dilemek için Valencia kaptanı José Luis Gayà ile iletişime geçti.

İspanya kaptanı Rodri, Gayà’yı milli takımdan iyi tanıyor ve açıklamalarını özel bir ortamda yaptığını, görüntülerin yayımlanmasından dolayı rahatsız olduğunu ve Valencia oyuncularını aşağılamak gibi bir niyeti bulunmadığını ifade etti.

Rodri, mesajını Valencia kadrosuna iletmesi için Gayà’dan ricada bulundu. Ayrıca COPE , Rodri’nin çarşamba akşamı Feyenoord’a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının ardından bir açıklama yapabileceğini yazdı.

30 yaşındaki Madridli oyuncu bu yazdan bu yana Barcelona forması giyiyor; kulüp onu yaklaşık 70 milyon euro karşılığında Manchester City’den kadrosuna kattı. Şu ana kadar yeni kulübü adına üç maçta oynadı.



