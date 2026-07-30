İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelona'nın Atlético Madrid'den Julián Álvarez'i transfer etmeye yönelik çok konuşulan girişimleri nedeniyle Katalan kulübü hakkında disiplin soruşturması başlattı. Madrid ekibi, Arjantinli golcüyle uygunsuz şekilde temasa geçildiğini öne sürerek haziran ayı sonunda resmi şikayette bulundu. Álvarez'in sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.

Bu, olağanüstü bir disiplin süreci niteliği taşıyor. Süreçte hem Barcelona'ya hem de Atlético Madrid'e, federasyon nihai kararını vermeden önce suçlamalara yazılı olarak yanıt verme fırsatı tanınacak.

Atlético'nun şikayeti, Álvarez hâlâ Estadio Metropolitano'da uzun süreli sözleşmeye sahipken Barcelona ile oyuncunun cephesi arasında yapıldığı iddia edilen görüşmelere dayanıyor. İspanyol talimatlarına göre bir kulüp, devam eden sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla ancak işvereninin izni olması halinde resmi temas kurabiliyor. Atlético, Barcelona'nın bu kuralları ihlal ettiğini savunuyor.

Barcelona'nın Álvarez'in transferi için ciddi şekilde devreye girdiği tartışma götürmüyor. Kulüp Başkanı Joan Laporta, ayın başlarında Katalan ekibinin Atlético'ya resmi teklif sunduğunu bizzat kabul etmişti. Ancak Madrid temsilcisi bu öneriyi kesin bir dille reddetti ve 26 yaşındaki hücum oyuncusunun bu yaz satılık olmadığını defalarca açıkça belirtti.

Barcelona, soruşturmanın açılmasını şimdilik prosedürün olağan bir adımı olarak görüyor ve artık olayların kendi anlatımını sunmayı bekliyor. Atlético da tutumunu daha ayrıntılı şekilde temellendirecek, ardından federasyonun yetkili mercileri dosyayı değerlendirecek.

Bu arada Álvarez, Barcelona'nın yeni bir santrfor arayışında açık ara bir numaralı hedef olmayı sürdürüyor. Ancak Atlético'nun transfer görüşmesine yanaşmayan sarsılmaz tutumu nedeniyle pazarlıklar tamamen tıkanmış durumda. İspanyol basınına göre daha önce Real Madrid'den geldiği öne sürülen 150 milyon euroluk teklif de doğrudan geri çevrilmişti.

Álvarez, Arjantin ile Dünya Kupası sırasında Metropolitano dışında yeni bir meydan okumaya açık olduğunu belirtmişti. Ancak bunun bu yaz gerçekten bir ayrılığa yol açıp açmayacağı oldukça belirsiz. Serbest kalma bedeli 500 milyon euro; Atlético, bunun altında bir rakam için transfere onay vermek istemiyor.

Álvarez'in 10 Ağustos'ta tatilinin ardından Atlético Madrid'in ilk antrenmanında yer alması bekleniyor.