Fabrizio Romano’nun haberine göre, FC Barcelona ve Borussia Dortmund, Karim Adeyemi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Alman forvet, 22 milyon euro artı 7 milyon euro tutarında olası bonuslar karşılığında Bundesliga’dan transfer ediliyor. Sky Sport’tan Florian Plettenberg, transfer bedelinin 22+9 olduğunu belirtiyor ve Dortmund’un %35’lik bir yeniden satış payı şartı koyduğunu aktarıyor.

Son günlerde Barcelona’nın ilgisi hızla arttı ve kulüp, Adeyemi’yi Katalan sahil kentine transfer olmaya ikna etmek için fazla çaba sarf etmek zorunda kalmadı.

Adeyemi, Spotify Camp Nou’da beş yıllık bir sözleşme imzalayacak ve İtalyan Sky’a göre sezon başına yaklaşık altı milyon avro net maaş alacak.

Dortmund, müzakereler sırasında kesinlikle en güçlü kozlara sahip değildi. Adeyemi, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini uzatmayı reddetti ve ayrılma isteğini dile getirdi.

Dortmund ilk etapta kırk milyon avroluk bir transfer ücreti talep etti, ancak bu rakam gerçekçi değildi. Romano Perşembe günü, Barça’nın bu tutarı asla ödemeyeceğini, çünkü altı ay sonra gelecek yıl bedelsiz transfer için görüşme yapma hakkına sahip olacağını bildiğini bildirdi.

Barcelona’nın 20 milyon avroluk ilk teklifi reddedildi, bu da her iki tarafın da taviz vermesini gerektirdi. 22 milyon avroluk sabit bir tutar artı maç sayısı ve şampiyonluğa bağlı olarak 7 ila 9 milyon avro arasında değişen olası bonuslar ve oldukça yüksek bir yeniden satış payı ile anlaşma sağlandı.

Adeyemi (24), 2022’de Red Bull Salzburg’dan transfer olduktan sonra Dortmund’da Bundesliga’nın parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Julian Nagelsmann tarafından şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna alınmayan sağ kanat oyuncusu, Die Schwarzgelben formasıyla 146 maçta 36 gol attı ve 25 asist yaptı.