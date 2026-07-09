FC Barcelona, Karim Adeyemi için Borussia Dortmund’un talep ettiği bedelin yarısını teklif etti

FC Barcelona ve Borussia Dortmund, Karim Adeyemi’nin transfer ücreti konusunda şimdilik birbirlerinden oldukça uzak duruyorlar. Katalan kulübün 20 milyon avroluk ilk teklifi yetersiz kalıyor, zira Dortmund bunun iki katını istiyor. Yine de Barcelona bu konuda hiç endişelenmiyor.

Çarşamba gecesi Perşembe sabahına doğru, 24 yaşındaki Adeyemi’nin Barcelona ile kişisel olarak anlaşmaya vardığına dair oldukça ani bir haber ortaya çıktı.

Sağ kanat oyuncusunun Dortmund ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, kesinlikle sözleşmesini uzatmayacak. Bu durum Dortmund’u baskı altına alıyor.

Alman dev kulüp, Adeyemi'den transfer ücreti elde etmek istiyorsa, onu bu yaz satmak zorunda kalacak. Dortmund 40 milyon euro istiyor, ancak Barcelona bu tutarı ödemeye hazır değil.

Romano, “Barcelona, Ocak ayında diğer kulüplerle bedelsiz transfer için görüşebilecek bir oyuncu için 40 milyon euro teklif etmeyecek” diyor.

"Adeyemi, Dortmund'a Barcelona'ya gitmek istediğini, Barcelona ile kişisel bir anlaşmaya vardığını ve bu nedenle Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını çok net bir şekilde iletti."

"Şimdi top Dortmund'da. Müzakereler devam ediyor, ancak Barcelona çılgın paralar harcamayacak. Bakalım Barcelona taviz verecek mi?"

Romano, kontrolün Barcelona’da olduğunu vurguluyor. “Bir yıllık sözleşmesi olan bir oyuncu sizin tarafınızda duruyorsa, mevcut kulübüyle asla yeni bir sözleşme imzalamaz.”

"Barcelona’nın, altı ay sonra bir sonraki sezon için zaten kadrosuna katabileceği bir oyuncu için 25 milyon avrodan fazla para harcayacağını düşünmek de zor. Bu transferin gerçekleşeceği hissine kapılıyorum," diyor Romano.