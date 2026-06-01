FC Barcelona, Julián Álvarez için yaşanan rekabette ciddi bir rakiple karşı karşıya kalacak

Diario SPORT'un haberine göre, Paris Saint-Germain, Julian Álvarez ile ilgili görüşmeleri başlattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, oyuncuyu kadrosuna katmak için FC Barcelona ile rekabete girdi.

Fransız kulübü, Şampiyonlar Ligi finali sonrasına kadar görüşmeleri kasten erteledi. Kulüp, tüm dikkatlerin Arsenal maçına (1-1, penaltılarda galibiyet) odaklanmasını istiyordu.

FC Barcelona, Álvarez ile doğrudan temasa geçip ardından Atlético Madrid'e 100 milyon euroluk bir teklifle başvururken, PSG resmi kanalları kullanıyor.

Paris kulübü, Pazartesi günü Álvarez'in transferi için görüşmelere başladı. SPORT'a göre kulüp çok yakında ilk teklifini sunacak.

Barcelona, Cuma öğleden sonra 26 yaşındaki Arjantinli oyuncu için bir teklifte bulunmuştu, ancak Atlético bunu kabul etmedi. Teklif 100 milyon avro tutarındaydı. İki yıl önce onu Manchester City'den 75 milyon avroya transfer eden Atlético'ya göre bu rakam çok düşüktü.

Álvarez ise İspanya'nın başkentinde Atlético'dan ayrılmak istediğini açıkladı. O, kulüpte 106 maça çıktı ve 49 gol attı.



