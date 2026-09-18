Radyo kanalı Onda Cero'nun haberine göre Alvarez, yaşananların ardından mevcut menajeri Fernando Hidalgo ile yollarını ayırmayı ve bunun yerine eski futbolcu Javier Pastore'nin ajansıyla çalışmayı düşünüyor. Söz konusu ajans, diğer isimlerin yanı sıra ManCity'nin yaz transfer dönemindeki yeni transferi Enzo Fernandez'i de temsil ediyor.

Bunun nedeni ise Arjantinli forvetin gözünden bakıldığında geçen transfer döneminin son derece tatminsiz geçen seyri. Alvarez, o dönemde mutlaka Barcelona'ya katılmak istiyordu ancak kulübü Atletico Madrid'den ayrılık izni alamadı.

Atletico'dan bir yetkili, transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala Marca'ya yaptığı açıklamada, "Onu Barca'ya satma ihtimalimiz yüzde sıfır. Bu durumda mesele para değil, onur. Yalanlar ve yarı gerçeklerle bir kampanya başlatıldı. Bunun bedelini ise yalnızca Atletico ödüyor" demişti.

Taraflar arasında bir süredir zaten gerilim yaşanıyordu. İlk olarak ilkbaharda Alvarez'in, Rojiblancos ile maaş zammını da içeren erken sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtilmişti. Marca'ya göre Atletico yönetimi, 20 Haziran'a kadar bir kulübün 150 milyon euro bonservis bedeli içeren teklif sunması halinde yaz aylarında ayrılmasına izin verileceği sözünü vermişti. Ancak bunun hiç gerçekleşmediği iddia edildi.

Bunun yerine Barca, son dünya ikincisini kamuoyu önünde istedi ve menajeri Hidalgo üzerinden Atletico'ya baskı kurmaya çalıştı. Alvarez, ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası sırasında, bir transferin hem kendisi hem de Atletico için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Getty Images

Atletico Madrid, Julian Alvarez için ne kadar para istedi?

Öte yandan Atletico, Alvarez'i Barcelona'ya vermeyeceğini defalarca vurguladı ve 2030'a kadar süren sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinde ısrar etti: 500 milyon euro. Teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin ise "yalnızca" 100 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Sonunda, Premier Lig devleri Manchester City ve Arsenal de pazarlığa dahil olmasına rağmen transfer gerçekleşmedi. Barca ise bunun yerine Gabriel Jesus'u Gunners'tan kadrosuna kattı.

Alvarez, hastalık nedeniyle yeni sezonun başlangıcını kaçırdı. Atletico taraftarları tarafından sezon açılışındaki ilk maçında yuhalanmasının ardından ise Real Sociedad ve Osasuna'ya karşı oynanan son iki LaLiga maçında kas problemleri nedeniyle forma giyemedi.

Madrid, Alvarez'i 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. O tarihten bu yana 109 maçta 49 gol attı. Ayrıca 18 gole daha asist yaptı.