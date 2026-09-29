FC Barcelona için büyük dram: mutlak yıldız oyuncu kritik haftalar öncesi sakatlandı

Raphinha, Salı öğleden sonra Avustralya ile Brezilya arasındaki hazırlık maçında (2-4) sakatlanarak sahayı terk etti. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğu ise henüz belli değil.

Brezilya'nın hücum oyuncusu, Salı öğleden sonra Avustralya karşısında maça ilk 11'de başladı. Carlo Ancelotti'nin ekibi maça iyi başlayamadı ve bir noktada geriye bile düştü.

Raphinha, devre arasına dakikalar kala penaltı noktasından attığı golle eşitliği sağladı. Ancak FC Barcelona'nın hücum oyuncusu, aranın ardından sahaya geri dönmedi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun da doğruladığı üzere, kas sakatlığı nedeniyle soyunma odasında kaldı. Yerine Endrick oyuna girdi.

Sakatlığın tam olarak ne kadar ciddi olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Brezilya Futbol Federasyonu, yıldız hücumcunun sakatlığıyla ilgili Salı günü ilerleyen saatlerde yeni bir güncelleme yapacak.

Bu haber FC Barcelona için büyük bir darbe oldu. Kulüp, ekim ayının sonunda LaLiga'da ezeli rakibi Real Madrid ile, Şampiyonlar Ligi'nde ise Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Raphinha, bu sezon Barça'da olağanüstü bir form grafiği sergiliyor. Sadece yedi lig maçında şimdiden on iki gol attı. Ayrıca üç asist de yaptı.