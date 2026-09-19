Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’daki ilk yarı çekişmeli ve dengeli geçti. Barcelona’dan üstün durumdaki lider, Youssouf Fofana’nın golünün (19.) ardından kısa süreliğine hatta geriye düştü. Kaptan Raphinha bu talihsizliği neredeyse anında telafi etti (22.) ve devreye 1-1’lik eşitlikle girildi.

Ancak devre arasından sonra maç giderek daha tek taraflı hale geldi. Barca üstünlüğünü daha da net şekilde hissettirdi ve kararı getiren iki pozisyonda da sahnede Lamine Yamal ile Raphinha ortaklığı vardı.

İspanyol dünya şampiyonu her iki pozisyonda da pası verdi, Brezilyalı hücumdaki partneri ise bitirdi (52., 69.). 76. dakikada Raphinha’nın maçı sona erdi, yerine Karim Adeyemi oyuna girdi.

İstatistikçiler için tam bir geceydi. Raphinha, Sevilla’da sezonun 10, 11 ve 12. gollerini attı; hem de sadece yedi maç haftasının ardından. Bu daha önce hiç oldu mu, olduysa ne zaman?

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Raphinha’nın sezon başlangıcı, Messi ve CR7 ile kıyaslandığında nasıl bir yerde duruyor?

Opta’nın veri analistleri yanıtı verdi: 21. yüzyılda yalnızca bir oyuncu yedinci maç haftasının ardından daha fazla gol atmıştı. Cristiano Ronaldo, 2014/15 sezonunda aynı noktada Real Madrid formasıyla 13 gole ulaşmıştı ve üstelik bir maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Peki ya Lionel Messi? Onun rekoru, 2017/18 sezonunda yedinci maç haftasının ardından attığı 11 gol.

Süperstarların bu golleri sezon sonunda ne ifade etti? Ronaldo, 35 maçta akılalmaz 48 gol ve 17 asist üretti, ancak şampiyon Barca oldu. 2018’de de kupayı Katalanlar kaldırdı; Messi ise 36 maçta 34 gol ve 14 asistle oynadı.

Raphinha sezonu nerede bitirecek? 29 yaşındaki oyuncunun Barcelona formasıyla rekoru, 2024/25 sezonunda 18 gol ve 12 asist.

Sezondaki yedinci maçından da yedinci galibiyetini çıkaran Flick’in takımı, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı altı puana çıkardı. Eflatun-beyazlılar pazar günü Atletico’ya karşı derbi madrileno’ya çıkacak ve farkı yeniden azaltabilir.



