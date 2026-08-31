FC Barcelona, LaLiga'da hâlâ hatasız ilerliyor. Katalan ekibi pazartesi akşamı sezonun üçüncü maçını da kazandı: Rayo Vallecano'ya karşı sahasında oynanan bol gollü mücadele 5-2 sona erdi.

Geçen sezon Konferans Ligi finaline kadar yükselen Rayo Vallecano, pazartesi akşamı 12. dakikada sürpriz şekilde 0-1 öne geçti. Hollandalı Jozhua Vertrouwd, sol kanatta Álvaro García'yı kaçırdı. Sol açık topu geriye çıkardı ve Sergio Camello ağları buldu.

Ancak sonrasında Barcelona geri döndü. Üç dakikadan kısa bir süre içinde hem 1-1 hem de 2-1 geldi. Önce Raphinha güzel bir aksiyonun ardından topu ağlara gönderdi, kısa süre sonra ise Lamine Yamal şık bir hareketin ardından topu harika bir şekilde üst köşeye yolladı.

Barcelona, devre bitmeden Jules Koundé ile skoru 3-1'e getirdiğini düşündü. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda Florian Lejeune, Anthony Gordon'ın ortasını talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu. Ancak 3-2'yi bir korneri kafayla ağlara gönderen Camello kaydedince mücadele yeniden heyecan kazandı.

Gordon'ın şık topuk pasının ardından Raphinha, sert bir vuruşla Rayo Vallecano'nun tüm umutlarına son verdi: 4-2. Yamal ise ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı plaseli vuruşla maçın skorunu 5-2 olarak belirledi.

Böylece Barcelona, üç maçta topladığı dokuz puanla LaLiga'nın lideri oldu. Real Madrid de dokuz puana sahip olan tek diğer takım, ancak Madrid ekibinin averajı daha kötü. Rayo Vallecano'nun ise bir puanı var ve şimdilik 18. sırada yer alıyor.