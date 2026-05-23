FC Barcelona, Frenkie de Jong'un oyuna girmesinin ardından maçı tamamen kaybetti

FC Barcelona, LaLiga sezonunu Valencia deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle noktaladı. İspanya şampiyonu takımda Frenkie de Jong ikinci yarıda oyuna girdi, ancak sahadan mağlup olarak ayrıldı. İkinci sıradaki Real Madrid ise taraftarlarına muhteşem bir futbol gösterisi sunarak Athletic Club'ı 4-2 mağlup etti.

Mestalla'da ilk yarıda gol yoktu. Hugo Duro, gol pozisyonunda kafayla vurduğu topu kaçırdı; Barcelona adına ise Alejandro Balde ve takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski direğe çarptı. De Jong tüm bunları yedek kulübesinden izledi: Hollandalı oyuncu, hastalık nedeniyle iki maç kaçırdıktan sonra şampiyonun maç kadrosuna geri döndü.

Valencia'da maçın 60. dakikasında gol orucu bozuldu. Ferran Torres'in şutu Lewandowski'den sekerek ağlara gitti. Kısa süre sonra De Jong, şampiyonun orta sahasında Dani Olmo'nun yerine oyuna girdi. Unai Núñez ceza sahasında yere düştüğünde Valencia penaltı istedi, ancak VAR kontrolünün ardından penaltı kararı verilmedi. Barcelona savunmasındaki karışıklığın ardından Javi Guerra'nın golüyle skor 1-1 oldu.

Sadece beş dakika sonra Valencia, Luis Rioja'nın ribaunddan attığı golle cesurca öne geçti. Marc Bernal, maçın son dakikalarında bir penaltı verecek gibi görünüyordu. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, VAR hakemi Adrian Cordero'nun penaltı verilmemesi gerektiğini fısıldaması sayesinde ucuz kurtuldu. Hansi Flick maçın son dakikalarında önemli değişiklikler yaptı, ancak bu Barcelona'nın yenilgiyi önlemesi için yeterli olmadı, zira Andreas Christensen de büyük bir fırsatı kaçırdı. Hatta 97. dakikada Guido Rodríguez skoru 3-1'e getirdi.

Real Madrid - Athletic Club 4-2

Gonzalo García, maçın başlarında Dani Carvajal'ın pasıyla kaçtı ve ardından soğukkanlılıkla golü attı. İlk yarının bitimine birkaç dakika kala, Jude Bellingham ceza sahası içinden çok güzel bir vuruşla etkili Real Madrid'in ikinci golünü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında gerilim yeniden tırmandı: Gorka Guruzeta, Thibaut Courtois'yı muhteşem bir şutla alt etti.

Bu gerilim, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Kylian Mbappé tarafından ortadan kaldırıldı; Mbappé akıllı bir pozisyon seçti ve ev sahibi takım adına skoru 3-1'e getirdi. Real Madrid, maçın geri kalanını nispeten sakin bir şekilde tamamladı. Brahim Díaz son dakikada güzel bir gol attı ve Iñaki Williams uzatma dakikalarında Athletic Club'ın onurunu kurtardı.

Şu anda Benfica'da görev yapan José Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmesi an meselesi gibi görünüyor. Geçici teknik direktör Álvaro Arbeloa, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.