Frenkie de Jong, Cumartesi günü FC Barcelona'nın maç kadrosuna geri dönüyor. Kulübün açıklamasına göre, Hollandalı orta saha oyuncusu Espanyol ile oynanacak derbi için 23 kişilik kadroda yer alıyor.

Perşembe günü De Jong'un Barcelona'da takım antrenmanlarına yeniden başladığı duyurulmuştu. Espanyol maçında henüz forma giyemeyeceği tahmin ediliyordu, ancak durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Ajax'ta yetişen teknik oyuncu, son maçını Şubat ayında Levante'ye karşı 3-0 kazanılan maçta gol atarak oynamıştı. Ardından hamstring sakatlığı geçirdi.

Bunun sonucunda De Jong, bu süre zarfında Barça'nın dokuz maçını kaçırdı. Ayrıca, geçtiğimiz milli maç döneminde Hollanda milli takımında da forma giyemedi.

De Jong, bu sezon şu ana kadar kulübü için 31 resmi maçta forma giydi ve bunların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Sağ ayaklı oyuncu bu maçlarda bir gol attı ve yedi asist yaptı.

Barcelona hâlâ iki cephede mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atlético ile oynanacak rövanş maçı zorlu geçecek, LaLiga'da ise Katalanlar, sekiz maç kala Real Madrid'in altı puan önünde yer alıyor.

Barcelona, cumartesi akşamı evinde rakibi Espanyol'u yenerse bu farkı 9 puana çıkarabilir. Maç saat 18:30'da başlayacak.