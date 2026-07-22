FC Barcelona, Frenkie de Jong’a yönelik tıbbi testlere yeniden başladı, ancak en kötüsünden korkuyor

Frenkie de Jong, Dünya Kupası'nın ardından diz sakatlığıyla FC Barcelona'ya geri döndü. Turnuva sırasında sakatlanan oyuncu, mecbur kalarak iğne ile oynamak zorunda kalmıştı. Barça bu durumdan çok öfkeliydi ve şu anda büyük endişe duyuyor.

Mundo Deportivo’nun edindiği bilgiye göre, Hollandalı oyuncunun bugün veya yarın kulübe dönmesi bekleniyor. Orada onu yeniden tıbbi testler bekliyor. Barcelona, daha önce diz bağlarında hasar korkusu olduğu için dizini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyor.

Bu kötü senaryo gerçekleşirse, De Jong’un sakatlığı nedeniyle dört ila altı ay sahalardan uzak kalması söz konusu olabilir. Ameliyat ihtimali de göz ardı edilmiyor.

İspanyol basınına göre, orta saha oyuncusu geçen Cuma günü sakatlığının ciddiyetini belirlemek için kulübe başvurmuştu, ancak testler hâlâ devam ediyor.

Kulüp doktorları tarafından yapılan muayeneler ve De Jong ile yapılacak görüşmelerin ardından Barcelona, oyuncunun durumu hakkında daha net bir açıklama yapabilir.

Hansi Flick için De Jong’un uzun süreli yokluğu büyük bir kayıp olur, ancak teknik direktörün elinde birkaç alternatif bulunuyor. Marc Bernal, geçen sezon Hollandalı oyuncunun yokluğunda onun yerini almıştı. Gavi ile genç oyuncular Tommy Marqués ve Xavi Espart da bu pozisyonda görev alabilir.

Marc Casadó ise bir seçenek olarak değerlendirilmiyor. Orta saha oyuncusu, Flick’in planlarında yer almıyor ve takımdan ayrılmasına izin verilecek.