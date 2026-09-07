FC Barcelona, Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için ek önlemler alıyor. Katalanlar, Rotterdam ekibinin taraftarlarının ev sahibi tribünlerinde yer almasını engellemek istiyor.

Feyenoord taraftarları, hem Hollanda'da hem de yurt dışında sık sık ev sahibi tribünleri için tekil bilet satın alıyor. Barça, deplasmana gelen Feyenoord taraftarlarının ev sahibi seyircilerin arasına karışmasını önlemek için tüm biletleri kişiye özel hale getiriyor.

Ardından görevliler, Camp Nou'nun giriş kapılarında taraftarların gerçekten kendi adlarına düzenlenmiş bir bileti kullanıp kullanmadığını kontrol ediyor. Ayrıca FC Barcelona, maç sırasında da Feyenoord taraftarlarının yine de ev sahibi tribünlerinde yer almasını önlemek için kontroller yapmak istiyor.

Deplasman tribünü tükendi ve Feyenoord, Barcelona'da 2.986 taraftar tarafından desteklenecek. Tüm isimler kulüp ve İspanyol yetkililer tarafından biliniyor.

Stadyum henüz tamamen tükenmiş değil. Bunun nedenlerinden biri, İspanyol ölçülerine göre oldukça erken sayılan 18.45'teki başlama saati. Bu durum, Feyenoord taraftarlarına ev sahibi tribünlerinde kalan biletleri alma imkânı doğurdu, ancak Barcelona şimdi bunu daha başında bastırmaya çalışıyor.

FC Barcelona, Eintracht Frankfurt'un 35 binden fazla taraftarla Katalan kentine gitmesinin ardından 2022'den bu yana deplasman seyirci politikasını sıkılaştırdı. Bu durum, statta ve çevresinde olaylara yol açmıştı. Buna rağmen geçen sezon Newcastle United karşısında da işler yeniden ters gitti; İngiliz taraftarlar, Barça taraftarlarına ayrılan biletleri almayı başarmıştı.

Camp Nou şu anda yenileniyor ve 62.000 taraftar kapasitesine sahip. Üçüncü kat tamamlandığında kulüp 105.000 taraftarı ağırlayabilecek. Önümüzdeki çarşamba Feyenoord ile oynanacak maç için ise Barcelona her ihtimale karşı önlemini alıyor.