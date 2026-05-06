FC Barcelona, bu sezonun ardından Ansu Fati ile yollarını kesin olarak ayıracak. Fabrizio Romano’nun haberine göre, İspanyol oyuncuyu bu sezon Katalan kulübünden kiralayan AS Monaco, 11 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Şu anda 23 yaşında olan Fati, 2019 yılında, 17. yaş gününden birkaç ay önce Barcelona'nın A takımında ilk kez forma giydi. Sadece altı gün sonra ilk lig golünü atarak LaLiga'da Barcelona'nın en genç golcüsü oldu.

Barcelona formasıyla 33 maça çıkan Fati, dönemin İspanya milli takım teknik direktörü Luis Enrique'nin dikkatini çekmişti. 3 Eylül 2020'de La Roja formasıyla ilk kez sahaya çıkan Fati, tarihin en genç ikinci milli futbolcusu oldu.

Ancak en üst seviyedeki bu fırtınalı girişi, beklenen devamı bulamadı. Son derece başarılı geçen ilk sezonunun ardından Fati, dizinden sakatlandı. Daha sonra, gelişimini gerileten çeşitli (ağır) sakatlıklar yaşadı.

Fati, Barcelona'da ilk 11'deki yerini kaybetti ve sahada kaldığı dakikalarda daha az özgüvenle oynadı. Bunun üzerine Barcelona, 2023/24 sezonu başlamadan önce onu Brighton'a kiralamaya karar verdi, ancak baldır sakatlığı da etkisiyle orada başarılı olamadı.

Geçen sezon Fati, sakatlıkların da etkisiyle, Barcelona formasıyla 11 maçta toplam 298 dakika sahada kaldı. Bu sezonun başında, hem kendisi hem de Barcelona, yeni bir (geçici) ayrılık için zamanın geldiğine karar verdi. Monaco devreye girdi ve Katalan kulüple kısa sürede anlaşmaya vardı.

Monaco'da Fati, sakatlıklar nedeniyle nispeten az sayıda maçı kaçırmış ve takımın önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Örneğin, geçtiğimiz hafta sonu FC Metz karşısında gol attı ve şu ana kadar toplamda 1199 dakika, 28 maç ve 11 gol kaydetti. Bu, Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanması için fazlasıyla yeterli.