FC Barcelona, Eredivisie'nin en gözde yıldızını kadrosuna katmak istiyor: 'Kategorisi tartışılmaz'

Önümüzdeki cumartesi Ajax ile PSV arasında oynanacak büyük derbi maçında, tribünlerde birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü önemli bir şekilde temsil edilecek. Voetbal International'dan kulüp gözlemcisi Lentin Goodijk'e göre, Arsenal, Chelsea ve FC Barcelona gibi kulüpler Mika Godts'u yakından izlemek için buraya gelecek.

Godts, Cumartesi günü neden bu kadar rağbet gördüğünü bir kez daha gösterdi. NAC Breda ile oynanan maçta etkileyici bir solo hareketle şovu çaldı ve 0-2'yi kendisi tamamladı. Bu gol, Ajax'ın sol kanat oyuncusunu uluslararası arenada gündeme taşıdı. Goodijk, "Bu gol dünyayı dolaşacak ve insanlar geriye dönüp bakacak: O zaten on altı gol attı ve on bir asist yaptı" dedi.

Cumartesi günü orada olacak üç kulübün yanı sıra, ilgilenenlerin listesi oldukça uzun. Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih de Godts'u yakından takip ediyor. Bu da yaz transfer savaşının şimdiden başladığını gösteriyor.

“Godts sadece izlemesi keyifli bir oyuncu değil, aynı zamanda tüm istatistiklere de sahip,” diyor Goodijk. Godts bu sezon birçok alanda öne çıkıyor. Örneğin, Belçikalı oyuncu Eredivisie’deki tüm oyuncular arasında en fazla gol fırsatı yaratan isim ve başarılı driplingler konusunda da en üst sıralarda yer alıyor. Oyunu, doğrudanlık ve yaratıcılıkla karakterize ediliyor.

29 maçta 16 gol ve 11 asistle Godts, VriendenLoterij Eredivisie'nin en değerli oyuncusu.

Goodijk'e göre, Ajax'ın artık "hayır" diyemeyeceği an yaklaşıyor. "Bir noktada, artık reddedemeyeceğiniz türden teklifler almaya başlarsınız," diyor. Godts'un Ajax ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var.