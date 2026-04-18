FC Barcelona, Eredivisie'de başarısız olan eski bir oyuncuya göz dikti: "Hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir"

FC Barcelona, Alexander Sørloth'u gözüne kestirmiş durumda. Bu haberi Matteo Moretto, Marca adına duyurdu. Atlético Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, Robert Lewandowski'nin olası halefi olarak görülüyor.

Moretto'ya göre Barcelona, "gözünü Sørloth'a dikti". Bu durum, Lewandowski'nin geleceğine dair belirsizlikle yakından ilgili.

Lewandowski'nin Camp Nou'daki sözleşmesi önümüzdeki yaza kadar devam ediyor. Polonyalı oyuncu sözleşmesini uzatabilir, ancak bunun için daha düşük bir maaşla yetinmesi gerekiyor. Ayrıca, Avrupa dışından cazip teklifler aldığı da söyleniyor.

Sørloth, Barcelona tarafından Lewandowski'ye iyi bir alternatif olarak görülüyor. Teknik açıdan Lewandowski ile benzerlikler taşıyan Sørloth'un, Moretto'ya göre teknik direktör Hansi Flick'in sistemine hemen uyum sağlayabileceği belirtiliyor.

Ancak Atlético'nun rakibi Barcelona'ya bir oyuncunun transferine ne ölçüde işbirliği yapacağı büyük bir soru işareti. Sørloth'un İspanya'nın başkentinde 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt, oyuncunun piyasa değerini şu anda 20 milyon euro olarak değerlendiriyor.

Norveç milli takımında 70 kez forma giyen Sørloth, 2024'ten beri Atlético'da oynuyor. Şimdiye kadar bu kulüpte 100 resmi maçta 41 gol ve 3 asist kaydetti. Forvetin en son golü, 8 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, hem de Barcelona'ya karşı attı.

Sørloth, 2016'nın başından 2017'nin ortasına kadar FC Groningen'de forma giydi. Ancak bu dönem pek başarılı geçmedi: 43 resmi maçta sadece 6 gol ve 4 asist kaydetti.