FC Barcelona deplasman tribünündeki ırkçı Feyenoord taraftarının iğrenç görüntüleri

FC Barcelona ile Feyenoord arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Spotify Camp Nou’dan son derece çirkin görüntüler ortaya çıktı. Bir videoda, deplasman tribününden bir Feyenoord taraftarının siyahi bir Barcelona taraftarına yönelik ırkçı bir hareket yaptığı görülüyor.

Görüntüler, Barcelona taraftarı Esia tarafından X’te paylaşıldı. Görüntülerde, deplasmana gelen Feyenoord taraftarlarının bulunduğu tribünden söz konusu taraftara maymun hareketi yapıldığı görülüyor.

Esia, olay karşısında dehşete düştüğünü belirtti. Barcelona taraftarı İspanyolca olarak, “2026 yılında bir futbol maçı yüzünden maymun diye aşağılanmak, ne büyük utanç” diye yazdı.

Bununla da kalmadı; daha sonra Barcelona deplasman tribününde aynı şekilde maymun hareketleri yaparak tam olarak aynı biçimde kötü davranan başka bir Feyenoord taraftarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olaylar, Barcelona ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında yaşandı. Rotterdam ekibi açısından bu maç sportif anlamda da dramatik geçti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un ekibi çarşamba akşamı Camp Nou’da tam 5-1 mağlup oldu. Barcelona, Raphinha’nın üçüncü dakikadaki golüyle öne geçti ve ardından farkı açtı.

Karim Adeyemi, yeniden Raphinha ve Lamine Yamal skoru 4-0’a getirdi. Feyenoord’un buna verebildiği yanıt ise neredeyse hiç olmadı. Sem Steijn, Gonçalo Borges’in ortasında Feyenoord adına teselli golünü attı. Gabriel Jesus ise ardından attığı kafa golüyle skoru 5-1 olarak belirledi.















