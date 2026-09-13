İspanya'nın en üst liginde bir hücum üçlüsünün sezonun bu kadar erken bir döneminde böylesine yüksek bir gol katkısına en son 1958 yılında ulaşılmıştı.

Gollerin dağılımı, Katalan ekibinin hücum hattının şu anki erken dönem formunu ortaya koyuyor. Raphinha ve Yamal altışar gol atarken, Lopez de attığı dört golle hücum hattını tamamlıyor. Barcelona pazar günü UD Levante deplasmanında 4-2 kazandı ve böylece yeni sezonun beşinci maçını da galibiyetle geçti. Yamal ise 19. dakikada ve 48. dakikada penaltıdan attığı gollerle duble yaptı.

Böylece Blaugrana'nın ofansif üçlüsü, ezeli rakip Real Madrid'in efsanevi bir dizilişiyle aynı seviyeye geldi. 1958/59 sezonunda Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas ve Hector Rial'dan oluşan üçlü de ilk beş haftada 16 gol atmıştı.

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İspanya'da beş maç haftasının ardından en fazla gol atan hücum üçlüsü hangisiydi?

La Liga tarihinde bu zaman diliminde daha fazla gol atan hücum üçlüsü sayısı oldukça az. Tüm zamanların rekoru, 1940/41 sezonuna ait. O sezon Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui ve Jose Lopez, Sevilla FC adına ilk beş maçta toplam 24 kez fileleri havalandırmıştı.

Aynı yıl Pruden Sanchez, Paco Campos ve Cosme Vazquez Atletico Madrid için, Agustin Jarabo, Juan Del Pino ve Raimundo Diaz ise Celta Vigo için 17'şer gol attı.

Bunun dışında lig tarihinde yalnızca iki hücum hattı daha beş maç sonunda tam 16 gole ulaşabildi: Raimundo Blanco, Pepillo ve Campanal (Sevilla, 1941/42) ile Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio ve Estanislao Basora (Barcelona, 1950/51). Böylece Katalan ekip, kendi kulüp rekorunu egale etmiş oldu.