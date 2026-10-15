Bunu Bild gazetesi bildiriyor. Kanat oyuncusunun BVB ile sözleşmesi aslında 2027'ye kadar devam ediyordu. Geride kalan sezonun son aylarında BVB yöneticileri, başlangıçtaki tereddütlerinin ardından 24 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini erkenden uzatmak için çaba göstermişti. Ancak Adeyemi, kulüpten gelecek yıl ayrılacağını açıkça belirtmişti. Bunun üzerine Dortmund, Adeyemi için sonunda 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Barcelona ile görüşmelere başladı.

Habere göre olayların bu şekilde gelişmesi, geriye dönüp bakıldığında BVB'de memnuniyetsizlik yaratıyor. Adeyemi Barcelona'da şu ana kadar çok iyi bir performans sergiliyor ve 10 resmi maçta şimdiden yedi gol katkısına ulaştı. Bu nedenle Dortmund, hücum oyuncusuyla sözleşme uzatmak istemekte haksız olmadığını düşünüyor.

BVB, planlarını daha güvenle yapabilmek için bundan böyle sözleşme uzatma konusunu daha erken ele almak istiyor. Bu nedenle kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan üç oyuncu öne çıkıyor: Gregor Kobel, Waldemar Anton ve Julian Ryerson. Dortmund'un, Adeyemi örneğindeki gibi uzun tartışma ve görüşmelerin önüne geçmek için takımın bu üç önemli oyuncusuyla sözleşmeleri mümkün olan en kısa sürede uzatmak istediği iddia ediliyor.

BVB'nin sözleşmeleri hızla uzatma şansı ne kadar?

Habere göre en kolay görüşmelerin Waldemar Anton ile yapılması bekleniyor. Stoper, Dortmund'da Nico Schlotterbeck'in yanında kendine yer edindi ve onun sakatlık nedeniyle forma giyemediği dönemlerde savunmaya liderlik ediyor. Kasım ayında Ryerson ile de görüşülmesi bekleniyor. Oyuncuya İngiltere'den zaman zaman belirsiz düzeyde ilgi gösteriliyor; sözleşmesinin uzatılmasıyla bu ilginin önü hızla kesilebilir.

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Bild gazetesi, Gregor Kobel'in yeniden sözleşme imzalama ihtimalini de yüksek görüyor. Kobel'in ancak mutlak bir üst düzey kulüpte kendisine kalede yer açılması hâlinde tereddüde düşebileceği belirtiliyor. Şimdiye kadar böyle bir durum yaşanmadı. Bu nedenle 28 yaşındaki oyuncu da yakın zamanda sözleşmesini 2028 sonrasına kadar uzatabilir.