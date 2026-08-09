İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, yeni dünya şampiyonunun transfer edilmesi halinde Frenkie de Jong'un Barca formasıyla geleceği konusunda düşünmesi gerekebilir.

Gazete, Barcelona'nın 30 yaşındaki oyuncuyu Manchester City ile halen devam eden sözleşmesinden gerçekten çıkarmayı başarması halinde de Jong'un Katalan ekibinin orta saha merkezindeki lider rolünü Rodri'ye kaptırabileceğini öne sürüyor.

Hatta en uç ihtimalde, Hollandalı oyuncu için teknik direktör Hansi Flick'in takımında hiç yer kalmayabileceği bile belirtiliyor. Haberde, bu senaryoda de Jong'un kulüp değiştirmesinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile sözleşmesini geçen ekimde Haziran 2029 sonuna kadar uzatmıştı. Bu sürecin öncesinde zorlu görüşmeler yaşanmış, bir ara ayrılık ihtimali de küçümsenmeyecek düzeyde görülmüştü. Buna rağmen iki taraf sonunda anlaşma sağladı.

Getty Images

Frenkie de Jong geçen sezon Barcelona'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biriydi

Geride kalan sezonda de Jong, sonunda Barca orta sahasının önemli parçalarından biri oldu. Flick, tüm kulvarlarda ona 38 kez görev verdi; Hollandalı oyuncu bu süreçte 1 gol atıp 8 asist yaptı. Ardından Hollanda ile ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'na katıldı ve dört maçın tamamında - Oranje son 32 turunda Fas'a elendi - ilk 11'de yer aldı.

O günden bu yana de Jong diz problemleriyle uğraşıyor. Bu nedenle hazırlık döneminde sadece kontrollü şekilde antrenman yapabildi. Barca'nın, konservatif tedavi sürecinde neredeyse hiç ilerleme görülmediği için oyuncudan artık ameliyat olmasını talep ettiği belirtiliyor. Hollandalı oyuncu sezon başlangıcını ise kesin olarak kaçıracak.

Rodri'nin Barcelona'ya transferi ise henüz kesinleşmiş değil. İspanyol oyuncunun Katalan ekibine iddiaya göre şimdiden söz verdiği - ve böylece Real Madrid'e transfer kapısını da kapattığı - belirtilse de ManCity ile görüşmeler hâlâ sürüyor.

Rodri'nin burada sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Medya haberlerine göre Premier League kulübü 50 ila 60 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor, bu da mali açıdan sıkıntılı durumdaki Barca için kolay karşılanabilecek bir rakam olmayabilir.