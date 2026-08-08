Atlético Madrid, Marca'nın haberine göre Cristian Romero yarışını kazanmaya çok yakın. İspanyol gazetesi, FC Barcelona'nın "son saatlerde" Arjantinli oyuncunun fikrini değiştirmesi için sonuçsuz bir girişimde bulunduğunu yazdı.

Artık soru, Romero'nun bu yaz Tottenham Hotspur'dan ayrılıp ayrılmayacağı değil, hangi kulübe gideceği. Londra ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Fabrizio Romano da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar, onun "yüzde yüz kesin" olarak ayrılacağını doğruladı.

Tottenham'da da uzun süredir Romero'nun kalacağı düşünülmüyor. Brighton & Hove Albion ve AFC Bournemouth'tan sırasıyla gelen eski Eredivisie oyuncuları Jan Paul van Hecke ile Marcos Senesi'nin transferi de bunun göstergesi.

Atlético'nun yanı sıra Inter de uzun süredir Romero'yla ilgileniyor. İtalyanlar, John Stones'un (Manchester City) gelişinin ardından savunmasına daha fazla tecrübe katmak istiyor ancak onların da Barcelona gibi eli boş kalması bekleniyor.

Marca, Madrid'de Romero'nun transferine dair iyimserliğin arttığını yazdı. 28 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, geçen yaz kulüpler anlaşma sağlayamadığı için gerçekleşmeyen transferin ardından Los Colchoneros'a ikinci kez onay verdi.

Atlético direktörü Mateu Alemany, bu yıl da Tottenham ile sürekli temas halinde. İngiliz kulübü, 30 milyon euroluk ilk teklifi reddetti. Marca'ya göre Romero ise bu sırada transferini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Atlético cephesindeki olumlu hava, "Barcelona'nın son saatlerde araya girmek için yaptığı başarısız girişimlerin" ardından daha da güçlendi. "Hem Atlético hem de Romero, bu kez transferin gerçekleşmesi gerektiği görüşünde."

Transfer gerçekleşirse Romero, teknik direktör Diego Simeone ile çalışacak. Matteo Ruggeri'nin (Aston Villa) ve Nahuel Molina'nın (AS Roma) yaklaşan ayrılıkları nedeniyle onun kadrosunun savunmada yeni bir itici güce ihtiyacı var.