FC Barcelona, Camp Nou'yu yeniden terk etmek zorunda: geçici barınma yeri belli oldu

FC Barcelona yakında yine geçici olarak başka bir stadyuma taşınmak zorunda kalacak. Camp Nou'daki yenileme çalışmaları henüz tam olarak tamamlanmadı; bu nedenle Katalanlar, 2027/28 sezonunda yine geçici bir stadyum bulmak zorunda kalacak.

Camp Nou, 2023 yazından 2025 Kasımına kadar kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçti. Bu nedenle kulüp, iç saha maçlarını geçici olarak Montjuïc'teki Estadi Olímpic Lluís Companys'te oynadı.

Geçen yılın sonunda Barça kendi stadyumuna geri döndü, ancak yenileme çalışmaları henüz tam olarak tamamlanmadı. Şu anda stadyum yaklaşık 60.000 kişi kapasitelidir.

Şu anda üçüncü ve en üst katta çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle bu katlar şu anda hala kapalı.

Çalışmaların son aşamasında stadyuma bir çatı da eklenecek. Bu, aylar sürecek bir süreç olacak.

Planlara göre bu, 2027/28 sezonunda gerçekleşecek. Bu süre zarfında stadyum kullanılamayacak.

Bu nedenle Barcelona, yeniden geçici bir mekan aramak zorunda kalacak. Cadena SER radyo istasyonuna göre, Estadi Olímpic Lluís Companys yine en önemli alternatif mekan adayı.