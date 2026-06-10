FC Barcelona beklenmedik bir karar alarak transfer döneminin son anında anlaşmadan çekildi

Fabrizio Romano, MARCA'nın haberine dayanarak Marcus Rashford'un FC Barcelona'da kalmayacağını bildirdi. İngiliz oyuncu Manchester United'a geri dönüyor.

Rashford, geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Katalan kulübü, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymuştu.

Bu madde 15 Haziran'da sona eriyor. Barça bu opsiyonu kullanmayacak, bu nedenle sol kanat forveti Manchester United'a geri dönecek.

Yine de Rashford'un önümüzdeki sezon Spotify Camp Nou'da tekrar forma giyme ihtimali var. Barcelona, yeni bir kiralama anlaşması yapmak ya da oyuncuyu daha düşük bir bedele transfer etmek istiyor.

Rashford'un Manchester United'da yeni bir şansa sıcak bakmadığı söyleniyor. Eğer The Red Devils, Barcelona ile anlaşamazsa, o başka bir kulübe transfer olacak.

Rashford şu anda İngiltere milli takımıyla ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Forvet, ülkesiyle Hırvatistan, Gana ve Panama'ya karşı sahaya çıkacak.

28 yaşındaki forvet, geçen sezon LaLiga'da 32 maçta forma giydi. Bu maçlarda sekiz gol attı ve dokuz asist yaptı.



