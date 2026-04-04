FC Barcelona, Atlético deplasmanında oynanan heyecan verici maçı kazandı ve şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor

FC Barcelona, bu sezon İspanya şampiyonu olmak için en büyük şansa sahip. Cumartesi günü Real Madrid, RCD Mallorca'ya 2-1 yenilirken, Hansi Flick'in takımı ise akşam saatlerinde Atlético Madrid'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Barça, en yakın rakibi Real Madrid'in yedi puan önüne geçti.

İlk yarıda Barcelona oyuna daha iyi başladı. Fermin Lopez ve Lamine Yamal, maçın ilk 15 dakikasında ceza sahası içinde büyük fırsatlar yakaladı, ancak ikisi de şutlarını kaçırdı. Diğer tarafta ise Joan Garcia, Antoine Griezmann'ın şutunu kurtarmak zorunda kaldı.

35. dakikada Yamal skoru açma fırsatı yakaladı. Barça'nın yetenekli oyuncusu topu kaleye doğru kıvrımlı bir vuruşla gönderdi, ancak şutu direkten sekti ve top dışarı çıktı.

İlk yarı bitimine beş dakika kala Madrid'de işler ciddileşti. Eski Barça oyuncusu Clément Lenglet, arka alandan Giuliano Simeone'ye uzun bir pas attı, Simeone topu kontrol etti ve sert bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Üç dakika sonra Hansi Flick'in takımı skoru yeniden eşitledi. Dani Olmo, ceza sahası içinde Marcus Rashford'u buldu; Rashford, daha zayıf olan sol ayağıyla topu kalecinin altından sakin bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının uzatma dakikalarında Atlético 10 kişi kaldı. Sol bek Nicolas Gonzalez ikinci sarı kartını gördü ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. VAR'ın müdahalesi sonrasında bu ikinci sarı kart, doğrudan kırmızı karta dönüştürüldü.

İkinci yarı başlar başlamaz Barça da 10 kişi kalacak gibi görünüyordu. Gerard Martin, bir pasın ardından rakibinin ayağına sert bir şekilde girdi. Ancak VAR müdahalesinin ardından kart sarıya çevrildi ve Barcelona ucuz atlattı.

Barcelona'nın sayısız gol fırsatının ardından, Katalan ekibinin öne geçmesi 88. dakikayı buldu. Juan Musso'nun kurtarışının ardından top yanlışlıkla Robert Lewandowski'ye çarptı ve oyuncu, topun şaşkınlıkla kaleye doğru uçtuğunu gördü: 1-2.