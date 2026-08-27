Barcelona, perşembe günü sezonun ligdeki ikinci maçını da galibiyetle tamamladı. Katalan ekibi kendi sahasında Athletic Club karşısında çok üstün bir oyun sergiledi, ancak bunu skora yansıtmakta zaman zaman zorlandı: 2-0. Geçen hafta Elche karşısında da (0-5) iki gol ve bir asistle oynayan Raphinha, ilk yarıda perdeyi açtı. Geçen hafta yine iki kez ağları sarsan Fermín López ise devre arasının ardından maçı noktaladı.

Dizinden sakat olan Frenkie de Jong’un yine forma giyemediği Barcelona, maça baştan itibaren üstün başladı ve Raphinha ile kısa sürede Athletic’e ciddi bir uyarı gönderdi. Brezilyalı oyuncu savunma arkasına sarktı, ancak çıkışını biraz erken yaptı.

Özellikle Lamine Yamal, Barcelona adına açılış golüne birkaç kez çok yaklaştı. Harika çocuk ilk denemesinde topu auta gönderirken, kısa süre sonra vatandaşı adına daha iyi bir şutta Unai Simón geçit vermedi.

Barcelona baskısını sürdürdü ve Raphinha’nın direğe takılmasının ardından Pedri’nin skoru 1-0’a getirdiği düşünüldü. Ancak golün başlangıcında Yamal’ın milimetrik şekilde ofsaytta olduğu ortaya çıktı ve bu sevinç de yarıda kaldı.

İptal edilen bu golün hemen ardından ev sahibi tribünler bu kez ellerini havaya kaldırabildi. Pedri, Raphinha’ya harika bir ara pası gönderdi; Brezilyalı oyuncu dünya şampiyonu Simón’u çocuk oyuncağı gibi geçti ve topu kolayca ağlara bıraktı: 1-0.

İkinci yarıda oyunun görüntüsü neredeyse hiç değişmedi. Barcelona çok sayıda pozisyon üretip bunları harcamayı sürdürürken, Athletic ise hayatta kalmaya çalıştı ve yakalayacağı o tek fırsatı kolladı.

Bu bölümde Anthony Gordon bir şutunda topu üstten ve yandan auta gönderirken, Yamal da arada bir kez daha direğe takıldı. Teknik direktör Hansi Flick, bir saatin ardından Rodri’nin Barcelona formasıyla resmi debutunu yapması için zamanın geldiğine karar verdi. Madridli oyuncu, Katalan taraftarlardan ayakta alkış aldı.

Bitime on dakika kala hak edilen 2-0 da geldi. Karim Adeyemi’nin ortasını Aymeric Laporte son derece kötü karşıladı ve Fermín, Simón’un gözleri önünde bu hatadan çocuk oyuncağı gibi faydalanarak topu ağlara gönderdi: 2-0.



